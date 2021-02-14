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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Коритиба
Сантос - Коритиба: обзор матча 14 февраля 2021
Сантос
14.02.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
2 : 0
Завершен
Коритиба
37'
Мариньо
83'
М. Леонардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Коритиба
90'
+5
Желтая карточка
У. Моура
Замена
Ивоней
️️️️
L. Soldá
90'
+1
Замена
А. Габриэль
️️️️
Мариньо
90'
+1
88'
Желтая карточка
N. Otavio
ГОЛ! 2:0!
М. Леонардо
Пас отдал
L. Soldá
83'
82'
Желтая карточка
Робсон
81'
Замена
B. Lucumí
️️️️
R. Oliveira
78'
Замена
Н. Фогаса
️️️️
М. Буэно
Замена
М. Леонардо
️️️️
К. Жорже
77'
Замена
Ж. Мота
️️️️
Л. Брага
58'
46'
Замена
Робсон
️️️️
M. Sarrafiore
46'
Замена
Маттеус
️️️️
L. Henrique
ГОЛ! 1:0!
Мариньо
Пас отдал
Л. Брага
37'
27'
Желтая карточка
Г. Биро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Алисон
ОП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
6
Сандри
ЦП
7
Мариньо
ПВ
31
ParÃ¡
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Коритиба
29
Гилерме Биро
ЛЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
5
Уго Моура
ОП
8
Матеус Буэно
ЦП
9
Ricardo Oliveira
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
14
Nathan Otavio
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
33
Arthur
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Сантос
12
Джон
ВР
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
10
Жена Мота
ЦП
8
Ивоней
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
25
Guilherme
ЦФ
Коритиба
27
Маттеус
ЦП
12
Marcão
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
70
Brayan Lucumí
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
77
Osman
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
6
Angelo
ЦФ
2-1-2-2-3
34
Пауло
6
Джонатан
14
Перес
5
Алисон
30
Сотельдо
6
Сандри
22
Брага
7
Мариньо
6
19
Жорже
31
2-1-1-5
6
Силва
29
Биро
5
Моура
8
Буэно
13
33
30
14
28
7
Мариньо
20
Габриэль
20
Габриэль
7
Мариньо
19
Жорже
38
Леонардо
38
Леонардо
19
Жорже
22
Брага
10
Мота
10
Мота
22
Брага
6
8
Ивоней
8
Ивоней
6
9
70
70
9
30
30
Робсон
30
Робсон
30
8
Буэно
9
Фогаса
9
Фогаса
8
Буэно
28
27
Маттеус
27
Маттеус
28
Остались в запасе
Сантос
Коритиба
9
Бруно Маркес
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
11
Артур Гомес
ЛВ
25
Guilherme
ЦФ
22
Мадсон
ПЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
12
Джон
ВР
Главный тренер
Доривал Жуниор
12
Marcão
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
77
Osman
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
6
Angelo
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
9
Бруно Маркес
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
11
Артур Гомес
ЛВ
25
Guilherme
ЦФ
22
Мадсон
ПЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
12
Джон
ВР
Остались в запасе
12
Marcão
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
77
Osman
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
6
Angelo
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Сантос - Коритиба
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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