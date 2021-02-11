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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Спорт Ресифи
Интернасьонал - Спорт Ресифи: обзор матча 11 февраля 2021
Интернасьонал
11.02.2021, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
1 : 2
Завершен
Спорт Ресифи
41'
Патрик
38'
M. Silva
45+5'
D.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Спорт Ресифи
90'
+1
Желтая карточка
Л. Полли
89'
Замена
E.
️️️️
T. Neves
82'
Замена
Л. Джуба
️️️️
D.
82'
Замена
R. Henrique
️️️️
B.
Замена
Пеглоу
️️️️
Патрик
73'
Замена
Нонато
️️️️
Р. Дурадо
73'
69'
Замена
H.
️️️️
J. Tavares
Замена
A. Hernández
️️️️
К. Видаль
65'
Желтая карточка
Патрик
60'
Желтая карточка
L. Fernández
52'
46'
Замена
Сандер
️️️️
Маркиньос
45'
+5
ГОЛ! 1:2!
D.
Пас отдал
J. Tavares
44'
Желтая карточка
Маркиньос
ГОЛ! 1:1!
Патрик
Пас отдал
Ю. Алберто
41'
38'
ГОЛ! 0:1!
M. Silva
Пас отдал
Маркиньос
30'
Желтая карточка
P.
Красная карточка
U.
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
31
Виктор Куэста
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
13
Родриго Дурадо
ОП
8
Патрик
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
34
Адриэлсон
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
12
JÃºnior Tavares
ЦП
10
Thiago Neves
ЦП
0
Dalberto
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
2
Patric
ЦФ
Интернасьонал
5
Хейтор
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
23
Зе Габриэл
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
16
Нонато
ЦП
18
Маурисио
АП
9
Leandro Fernández
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
6
Сандер
ЛЗ
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
4
Чико
ЦП
37
Бруниньо
АП
39
Gustavo
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
3-1-2-2-2
14
Ломба
31
Куэста
14
Рибейро
23
Родиней
13
Дурадо
8
Патрик
88
Эденилсон
25
Пракседес
11
Видаль
6
9
Алберто
2-2-1-5
27
Полли
34
Адриэлсон
2
Майдана
12
10
10
Маркиньос
0
2
15
77
18
8
Патрик
7
Пеглоу
7
Пеглоу
8
Патрик
11
Видаль
99
99
11
Видаль
13
Дурадо
16
Нонато
16
Нонато
13
Дурадо
12
9
9
12
18
5
5
18
0
46
Джуба
46
Джуба
0
10
Маркиньос
6
Сандер
6
Сандер
10
Маркиньос
10
2
2
10
Остались в запасе
Интернасьонал
Спорт Ресифи
23
Зе Габриэл
ОП
9
Leandro Fernández
ЦФ
5
Джонни Кардозо
ЦП
95
Маркос Гильерме
ЛВ
18
Маурисио
АП
5
Хейтор
ПЗ
4
Leonardo Borges
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
39
Gustavo
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
37
Бруниньо
АП
4
Чико
ЦП
1
Маилсон
ВР
Остались в запасе
23
Зе Габриэл
ОП
9
Leandro Fernández
ЦФ
5
Джонни Кардозо
ЦП
95
Маркос Гильерме
ЛВ
18
Маурисио
АП
5
Хейтор
ПЗ
4
Leonardo Borges
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Остались в запасе
39
Gustavo
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
37
Бруниньо
АП
4
Чико
ЦП
1
Маилсон
ВР
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Интернасьонал - Спорт Ресифи
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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