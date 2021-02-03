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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Сантос
Гремио - Сантос: обзор матча 03 февраля 2021
Гремио
03.02.2021, среда, 22:00
Бразилия. Серия А, 34 тур
3 : 3
Завершен
Сантос
37'
D. Souza (П)
46'
J. Pyerre
53'
Пепе
8'
К. Жорже
67'
А. Гомес (П)
90+6'
Мадсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Сантос
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Мадсон
Желтая карточка
Л. Фернандо
90'
+5
Желтая карточка
V. Ferraz
90'
+2
Замена
Д. Брас
️️️️
V. Ferraz
90'
+2
87'
Вторая желтая
Сандри
Желтая карточка
Матеузиньо
85'
Замена
Феррейра
️️️️
D. Souza
83'
Замена
Тасиано
️️️️
Л. Силва
83'
81'
Замена
Б. Маркес
️️️️
К. Жорже
80'
Замена
Ивоней
️️️️
Алисон
Замена
M.
️️️️
J. Pyerre
76'
Замена
Л. Фернандо
️️️️
Алиссон
76'
70'
Желтая карточка
Мадсон
Желтая карточка
D. Souza
68'
67'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Гомес
Желтая карточка
В. Каннеман
66'
ГОЛ! 3:1!
Пепе
Пас отдал
Л. Силва
53'
ГОЛ! 2:1!
J. Pyerre
Пас отдал
Пепе
46'
46'
Замена
Мадсон
️️️️
Ж. Мота
ГОЛ с пенальти! 1:1!
D. Souza
37'
13'
Желтая карточка
Сандри
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Жорже
Пас отдал
Л. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
16
Диого Барбоза
ЛЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
2
Матеузиньо
ЦП
25
Алиссон
ЦП
1
Vanderlei
ЦФ
4
Victor Ferraz
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Сантос
12
Джон
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
5
Алисон
ОП
6
Сандри
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
31
ParÃ¡
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
33
Бруно Кортес
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
11
Феррейра
ЛВ
19
Луис Фернандо
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
16
Тасиано
ЦП
46
Isaque
ЦФ
8
Maicon
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
8
Ивоней
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
29
Tailson
ЦФ
40
Wellington
ЦФ
25
Guilherme
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
3-1-2-1-4
16
Барбоза
97
4
Каннеман
16
Силва
2
Матеузиньо
25
Алиссон
11
Пепе
1
7
21
4
2-1-2-2-3
12
Джон
14
Перес
6
Джонатан
5
Алисон
6
Сандри
10
Мота
22
Брага
11
Гомес
19
Жорже
6
31
25
Алиссон
19
Фернандо
19
Фернандо
25
Алиссон
7
11
Феррейра
11
Феррейра
7
21
8
8
21
4
44
Брас
44
Брас
4
16
Силва
16
Тасиано
16
Тасиано
16
Силва
10
Мота
22
Мадсон
22
Мадсон
10
Мота
5
Алисон
8
Ивоней
8
Ивоней
5
Алисон
19
Жорже
9
Маркес
9
Маркес
19
Жорже
Остались в запасе
Гремио
Сантос
46
Isaque
ЦФ
2
Вандерсон
ПЗ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
19
Сесар Пиньярес
ЦП
10
Пауло Виктор
ВР
33
Бруно Кортес
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
34
Жоао Пауло
ВР
29
Tailson
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
40
Wellington
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
25
Guilherme
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
46
Isaque
ЦФ
2
Вандерсон
ПЗ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
19
Сесар Пиньярес
ЦП
10
Пауло Виктор
ВР
33
Бруно Кортес
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
Остались в запасе
34
Жоао Пауло
ВР
29
Tailson
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
40
Wellington
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
25
Guilherme
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Гремио - Сантос
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Информация о матче
Стадион:
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