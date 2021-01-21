Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Атлетико Паранаэнсе
Баия - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 21 января 2021
Баия
21.01.2021, четверг, 00:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Атлетико Паранаэнсе
86'
Замена
Биссоли
️️️️
Р. Кайзер
86'
Замена
W.
️️️️
К. Эдуардо
Замена
Э. Фернандо
️️️️
J. Pablo Ramírez
80'
Желтая карточка
J. Pablo Ramírez
79'
79'
Замена
B. Leite
️️️️
J. Alvarado
74'
Замена
З. Ивалдо
️️️️
J.
Замена
R.
️️️️
R.
67'
Замена
R.
️️️️
G. Novaes
61'
Замена
Росси
️️️️
F.
61'
Желтая карточка
R.
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
40
Грегоре
ОП
14
Ernando
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
70
Fessin
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
96
Карлос Эдуардо
ВР
5
Педро Энрике
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
18
Кристиан
ЦП
10
Jadson
ЦП
79
Ренато Кайзер
ЦФ
2
Jonathan
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Баия
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
77
Алессон
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
31
Росси
ПВ
33
Anderson
ЦФ
9
Marcelo Ryan
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
72
Everson
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
13
Жандрей
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
25
Ричард
ОП
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
9
Walter
ЦФ
2-1-1-5
1
Фридрих
18
Жуниньо
2
Параиба
40
Грегоре
11
Андраде
29
39
10
70
6
3-2-1-3
23
Сантос
12
Келлвен
44
Хелено
5
Энрике
18
Кристиан
10
28
Витиньо
15
2
79
Кайзер
70
31
Росси
31
Росси
70
29
16
16
29
39
10
10
39
10
35
Фернандо
35
Фернандо
10
2
27
Зе Ивалдо
27
Зе Ивалдо
2
15
16
16
15
79
Кайзер
7
Биссоли
7
Биссоли
79
Кайзер
96
Эдуардо
9
9
96
Эдуардо
Остались в запасе
Баия
Атлетико Паранаэнсе
33
Anderson
ЦФ
9
Marcelo Ryan
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
72
Everson
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
77
Алессон
ЛВ
30
Marco Antonio
ЦФ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
24
Бенто
ВР
13
Жандрей
ВР
21
Felipe Aguilar
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
25
Ричард
ОП
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
33
Anderson
ЦФ
9
Marcelo Ryan
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
72
Everson
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
77
Алессон
ЛВ
30
Marco Antonio
ЦФ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
Остались в запасе
24
Бенто
ВР
13
Жандрей
ВР
21
Felipe Aguilar
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
25
Ричард
ОП
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Баия - Атлетико Паранаэнсе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Фонте-Нова
Новости команд
Все
Баия
Атлетико Паранаэнсе
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Паранаэнсе» и «Ремо» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Неймар оценил свое удаление за прикрытый рот
25 октября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Паранаэнсе» и «Ремо» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Атлетико Паранаэнсе» – «Палмейрас»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Атлетико Паранаэнсе» – «Атлетико Минейро»: погоня за топ-4 против серии «Минейро», выдержит ли оборона хозяев?
8 октября
Агент форварда сборной Колумбии прокомментировал информацию об интересе «Краснодара»
5 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+