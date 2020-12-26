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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Коритиба
Атлетико Минейро - Коритиба: обзор матча 26 декабря 2020
Атлетико Минейро
26.12.2020, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
2 : 0
Завершен
Коритиба
66'
Йоран
83'
Э. Саша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Коритиба
85'
Замена
M. Sarrafiore
️️️️
M. Galdezani
ГОЛ! 2:0!
Э. Саша
83'
Замена
Э. Саша
️️️️
Натан
82'
Замена
И. Рабельо
️️️️
Э. Варгас
82'
78'
Замена
E. Cerutti
️️️️
N.
78'
Замена
P. Thomaz
️️️️
У. Моура
74'
Замена
Робсон
️️️️
R.
ГОЛ! 1:0!
Йоран
Пас отдал
Х. Алонсо
66'
Замена
А. Франко
️️️️
Калебе
63'
46'
Замена
М. Буэно
️️️️
М. Салес
Замена
Калебе
️️️️
М. Сарачо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
4
Ревер
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
19
Йоран
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
14
Натан
АП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Коритиба
2
Натанаэл
ПАЗ
95
Матеус Салес
ОП
5
Уго Моура
ОП
84
Wilson
ЦФ
7
Rafinha
ЦФ
10
Giovanni Augusto
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
44
Rhodolfo
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
30
Габриэль
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
40
Буэно
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
21
Алан Франко
ЦП
30
Калебе
ЦП
17
Савиньо
ПВ
38
Маррони
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
34
Jean
ЦФ
Коритиба
29
Гилерме Биро
ЛЗ
8
Матеус Буэно
ЦП
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
9
Ricardo Oliveira
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
77
Osman
ЦФ
14
Nathan Otavio
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
4-2-2-2
22
Эверсон
4
Ревер
13
Арана
6
Алонсо
23
Гуга
19
Йоран
11
Саварино
14
Натан
11
Сарачо
20
Кено
11
Варгас
3-5
2
Натанаэл
95
Салес
5
Моура
20
44
35
13
17
14
Натан
8
Саша
8
Саша
14
Натан
Калебе
21
Франко
21
Франко
Калебе
11
Сарачо
30
Калебе
30
Калебе
11
Сарачо
11
Варгас
21
Рабельо
21
Рабельо
11
Варгас
17
7
7
17
5
Моура
99
99
5
Моура
20
30
30
20
7
30
Робсон
30
Робсон
7
95
Салес
8
Буэно
8
Буэно
95
Салес
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Коритиба
30
Габриэль
ЦЗ
38
Маррони
ЦФ
17
Савиньо
ПВ
10
Маркиньос
ЛВ
40
Буэно
ЦЗ
34
Jean
ЦФ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
9
Ricardo Oliveira
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЛЗ
28
Luiz Henrique
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
77
Osman
ЦФ
14
Nathan Otavio
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
30
Габриэль
ЦЗ
38
Маррони
ЦФ
17
Савиньо
ПВ
10
Маркиньос
ЛВ
40
Буэно
ЦЗ
34
Jean
ЦФ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Остались в запасе
9
Ricardo Oliveira
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЛЗ
28
Luiz Henrique
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
77
Osman
ЦФ
14
Nathan Otavio
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Атлетико Минейро - Коритиба
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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