Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама
Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама: обзор матча 28 декабря 2020
Атлетико Паранаэнсе
28.12.2020, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 27 тур
3 : 0
Завершен
Васко да Гама
10'
Никао
38'
К. Эдуардо
61'
К. Эдуардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама
Замена
J.
️️️️
Ричард
85'
79'
Замена
T. Reis
️️️️
Андрей
Замена
F. Canesin
️️️️
Л. Читтадини
76'
Замена
L. GonzÃ¡lez
️️️️
Кристиан
76'
68'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Л. Матос
Замена
Келлвен
️️️️
J.
63'
Замена
W.
️️️️
Р. Кайзер
63'
ГОЛ! 3:0!
К. Эдуардо
Пас отдал
Никао
61'
46'
Замена
Т. Магно
️️️️
M. Júnior
46'
Замена
G. Torres
️️️️
J.
46'
Замена
L. Gil
️️️️
V.
45'
+1
Желтая карточка
Карлиньос
ГОЛ! 2:0!
К. Эдуардо
38'
ГОЛ! 1:0!
Никао
Пас отдал
Ричард
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
96
Карлос Эдуардо
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
25
Ричард
ОП
18
Кристиан
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
11
Никао
АП
2
Jonathan
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Васко да Гама
30
Нето Боржес
ЛЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
7
Андрей
ОП
16
Fernando Miguel
ЦФ
3
Werley
ЦФ
5
Leandro Castán
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
27
Vinicius
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Атлетико Паранаэнсе
13
Жандрей
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
55
Fernando Canesin
ЦП
10
Jadson
ЦП
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
9
Walter
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
35
Миранда
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
22
Яго Пикачу
ПП
11
Gustavo Torres
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
12
Riquelme
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
8
Leonardo Gil
ЦФ
23
Tiago Reis
ЦФ
3-1-2-1-2
23
Сантос
16
Абнер
44
Хелено
5
Энрике
25
Ричард
18
Кристиан
18
Читтадини
11
Никао
79
Кайзер
2
2-1-5
3
Лео Матос
30
Боржес
7
Андрей
33
11
Карлиньос
14
Кано
50
27
79
Кайзер
9
9
79
Кайзер
2
12
Келлвен
12
Келлвен
2
18
Кристиан
3
3
18
Кристиан
18
Читтадини
55
55
18
Читтадини
25
Ричард
10
10
25
Ричард
50
11
11
50
3
Лео Матос
22
Пикачу
22
Пикачу
3
Лео Матос
33
11
Магно
11
Магно
33
27
8
8
27
7
Андрей
23
23
7
Андрей
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Васко да Гама
13
Жандрей
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
Главный тренер
Милтон Мендес
30
Лукао
ВР
41
Cayo Tenório
ЦФ
12
Riquelme
ЦФ
35
Миранда
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
41
Cayo Tenório
ЦФ
12
Riquelme
ЦФ
35
Миранда
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
Новости команд
Все
Атлетико Паранаэнсе
Васко да Гама
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Паранаэнсе» и «Ремо» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
20 ноября
1
«Зенит» договорился о продаже бразильского защитника
20 ноября
3
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Паранаэнсе» и «Ремо» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Атлетико Паранаэнсе» – «Палмейрас»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Атлетико Паранаэнсе» – «Атлетико Минейро»: погоня за топ-4 против серии «Минейро», выдержит ли оборона хозяев?
8 октября
Агент форварда сборной Колумбии прокомментировал информацию об интересе «Краснодара»
5 октября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
20 ноября
1
«Зенит» договорился о продаже бразильского защитника
20 ноября
3
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
«Зенит» продаст защитника за 8 миллионов
29 октября
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+