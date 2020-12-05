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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Палмейрас
Сантос - Палмейрас: обзор матча 05 декабря 2020
Сантос
05.12.2020, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 24 тур
2 : 2
Завершен
Палмейрас
38'
D. Pituca
71'
Мариньо
55'
Р. Вейга (П)
63'
Виллиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Палмейрас
Желтая карточка
D. Pituca
86'
73'
Желтая карточка
Майке
Замена
Б. Маркес
️️️️
Л. Брага
72'
ГОЛ! 2:2!
Мариньо
71'
67'
Желтая карточка
E. Santos
67'
Замена
Г. Силва
️️️️
Виллиан
63'
ГОЛ! 1:2!
Виллиан
Пас отдал
З. Рафаэль
59'
Желтая карточка
Л. Лима
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Вейга
Желтая карточка
Л. Вериссимо
54'
ГОЛ! 1:0!
D. Pituca
Пас отдал
К. Жорже
38'
Желтая карточка
Й. Сотельдо
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
12
Джон
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Алисон
ОП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
7
Мариньо
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
21
Diego Pituca
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
11
Виллиан
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
6
Сандри
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
Палмейрас
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
77
Брено Лопес
ПВ
34
Ramon César
ЦФ
40
Ramón Ricardo
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
12
Pedro Acacio
ЦФ
36
Vitinho
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
3-1-1-2-3
12
Джон
6
Джонатан
14
Перес
4
Вериссимо
5
Алисон
30
Сотельдо
22
Брага
7
Мариньо
31
21
19
Жорже
3-2-1-2-2
1
Вевертон
13
Луан
6
Лима
33
Эмпереур
12
Майке
6
Винья
93
Зе Рафаэль
27
Верон
23
Вейга
20
11
Виллиан
22
Брага
9
Маркес
9
Маркес
22
Брага
11
Виллиан
11
Силва
11
Силва
11
Виллиан
Остались в запасе
Сантос
Палмейрас
20
Анжело Габриэль
ПВ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
29
Tailson
ЦФ
6
Сандри
ЦП
17
Винисиус Балиэйро
ОП
37
Lucas Lourenço
ЦФ
10
Жена Мота
ЦП
22
Мадсон
ПЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
6
Laércio Soldá
ЦФ
34
Жоао Пауло
ВР
Главный тренер
Доривал Жуниор
34
Ramon César
ЦФ
40
Ramón Ricardo
ЦФ
12
Pedro Acacio
ЦФ
36
Vitinho
ЦФ
77
Брено Лопес
ПВ
14
Маркос Роша
ПЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
20
Анжело Габриэль
ПВ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
29
Tailson
ЦФ
6
Сандри
ЦП
17
Винисиус Балиэйро
ОП
37
Lucas Lourenço
ЦФ
10
Жена Мота
ЦП
22
Мадсон
ПЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
6
Laércio Soldá
ЦФ
34
Жоао Пауло
ВР
Остались в запасе
34
Ramon César
ЦФ
40
Ramón Ricardo
ЦФ
12
Pedro Acacio
ЦФ
36
Vitinho
ЦФ
77
Брено Лопес
ПВ
14
Маркос Роша
ПЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Сантос - Палмейрас
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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