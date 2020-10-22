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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Коринтианс
Васко да Гама - Коринтианс: обзор матча 22 октября 2020
Васко да Гама
22.10.2020, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 18 тур
1 : 2
Завершен
Коринтианс
73'
L. Santos
23'
Г. Мантуан
90'
Энрике (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Васко да Гама - Коринтианс
90'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Энрике
81'
Замена
Луан
️️️️
Х. Касарес
Замена
B. Gomes
️️️️
V.
79'
Замена
G. Parede
️️️️
L. Santos
79'
78'
Замена
Г. Силва
️️️️
Рамиро
77'
Замена
Г. Камачо
️️️️
Эдерсон
ГОЛ! 1:1!
L. Santos
Пас отдал
Т. Магно
73'
73'
Замена
Эвералдо
️️️️
Г. Мантуан
Замена
L. Santos
️️️️
M. Júnior
69'
59'
Желтая карточка
В. Кантильо
Замена
L. Gil
️️️️
Андрей
54'
45'
+1
Желтая карточка
Эдерсон
Желтая карточка
L. Castán
26'
23'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мантуан
Пас отдал
Х. Касарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
17
Энрике
ЛЗ
35
Миранда
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
7
Андрей
ОП
5
Leandro Castán
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
27
Vinicius
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
39
Хавьер
ОП
26
Хуан Касарес
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
Главный тренер
Фабио Карилле
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
8
Феллипе Бастос
ЦП
11
Lucas Santos
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
0
L. Santos
ЦФ
23
Tiago Reis
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
8
Leonardo Gil
ЦФ
3
Werley
ЦФ
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
2
Michel
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
29
Гильерме Камачо
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
70
Рони
ЦП
6
Габриэль
ЦП
7
Луан
АП
19
Густаво Силва
ПВ
17
Mauro Boselli
ЦФ
2-1-1-5
17
Энрике
35
Миранда
7
Андрей
11
Магно
27
11
Карлиньос
41
33
14
Кано
3-3-4
1
Кассио
4
Жил
13
Марллон
23
Фагнер
31
Мантуан
39
Хавьер
6
Сантос
13
Эдерсон
17
Рамиро
10
Витал
26
Касарес
0
0
77
77
27
15
15
27
7
Андрей
8
8
7
Андрей
33
11
11
33
17
Рамиро
19
Силва
19
Силва
17
Рамиро
13
Эдерсон
29
Камачо
29
Камачо
13
Эдерсон
31
Мантуан
37
Эвералдо
37
Эвералдо
31
Мантуан
26
Касарес
7
Луан
7
Луан
26
Касарес
Остались в запасе
Васко да Гама
Коринтианс
33
Марсело Алвес
ЦЗ
23
Tiago Reis
ЦФ
8
Феллипе Бастос
ЦП
30
Нето Боржес
ЛЗ
22
Яго Пикачу
ПП
3
Werley
ЦФ
30
Лукао
ВР
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
17
Сидклей
ЛЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
70
Рони
ЦП
22
Вальтер
ВР
2
Michel
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
6
Габриэль
ЦП
17
Mauro Boselli
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
33
Марсело Алвес
ЦЗ
23
Tiago Reis
ЦФ
8
Феллипе Бастос
ЦП
30
Нето Боржес
ЛЗ
22
Яго Пикачу
ПП
3
Werley
ЦФ
30
Лукао
ВР
Остались в запасе
17
Сидклей
ЛЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
70
Рони
ЦП
22
Вальтер
ВР
2
Michel
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
6
Габриэль
ЦП
17
Mauro Boselli
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Васко да Гама - Коринтианс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
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