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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Атлетико Минейро
Коритиба - Атлетико Минейро: обзор матча 07 сентября 2020
Коритиба
07.09.2020, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 8 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
33'
Э. Саша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коритиба - Атлетико Минейро
Желтая карточка
Робсон
90'
+6
89'
Замена
Маррони
️️️️
Э. Саша
89'
Замена
Буэно
️️️️
А. Франко
Замена
Натанаэл
️️️️
J.
88'
85'
Желтая карточка
Д. Саварино
Замена
G.
️️️️
М. Буэно
84'
79'
Желтая карточка
Х. Алонсо
70'
Замена
Маркиньос
️️️️
Кено
56'
Замена
Г. Арана
️️️️
Йоран
Замена
У. Моура
️️️️
G. Augusto
56'
Замена
И. Жезус
️️️️
M. Galdezani
46'
37'
Желтая карточка
Жаир
33'
ГОЛ! 0:1!
Э. Саша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
8
Матеус Буэно
ЦП
30
Робсон
ЦФ
84
Wilson
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
3
Rodolfo
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
10
Giovanni Augusto
ЦФ
99
Sassá
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
8
Жаир
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
19
Йоран
ЦП
29
Аллан
ЦП
20
Кено
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Коритиба
2
Натанаэл
ПАЗ
5
Уго Моура
ОП
31
Yan Sasse
ЦП
11
Игор Жезус
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
33
Arthur
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
10
Giovanni
ЦФ
10
Wellissol
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
22
Маилтон дос Сантос
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
40
Буэно
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
15
Лео Сена
ОП
17
Савиньо
ПВ
1
Victor
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
1-1-1-5
2
Матеус
95
Салес
8
Буэно
35
99
10
20
3
3-5-2
23
Рафаэл
23
Гуга
6
Алонсо
21
Рабельо
8
Жаир
21
Франко
19
Йоран
29
Аллан
11
Саварино
8
Саша
20
Кено
20
11
Жезус
11
Жезус
20
13
2
Натанаэл
2
Натанаэл
13
10
5
Моура
5
Моура
10
8
Буэно
10
10
8
Буэно
21
Франко
40
Буэно
40
Буэно
21
Франко
20
Кено
10
Маркиньос
10
Маркиньос
20
Кено
8
Саша
38
Маррони
38
Маррони
8
Саша
19
Йоран
13
Арана
13
Арана
19
Йоран
Остались в запасе
Коритиба
Атлетико Минейро
23
Alex Muralha
ЦФ
33
Arthur
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
10
Wellissol
ЦФ
31
Yan Sasse
ЦП
Главный тренер
Маркиньос Сантос
31
Матеус Мендес
ВР
1
Victor
ЦФ
22
Маилтон дос Сантос
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
6
Фабио Сантос
ЛЗ
15
Лео Сена
ОП
17
Савиньо
ПВ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
23
Alex Muralha
ЦФ
33
Arthur
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
10
Wellissol
ЦФ
31
Yan Sasse
ЦП
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
1
Victor
ЦФ
22
Маилтон дос Сантос
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
6
Фабио Сантос
ЛЗ
15
Лео Сена
ОП
17
Савиньо
ПВ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Коритиба - Атлетико Минейро
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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