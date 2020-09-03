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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Интернасьонал
Палмейрас - Интернасьонал: обзор матча 03 сентября 2020
Палмейрас
03.09.2020, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Интернасьонал
90+4'
Л. Адриано
90+2'
Т. Гальярдо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Интернасьонал
ГОЛ! 1:1!
Л. Адриано
Пас отдал
Г. Гомес
90'
+4
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Гальярдо
86'
Замена
Р. Саравия
️️️️
Нонато
83'
Желтая карточка
М. Хусса
78'
Желтая карточка
В. Куэста
76'
Замена
М. Хусса
️️️️
Д. Кардозо
Замена
Д. Барбоза
️️️️
М. Винья
70'
Замена
Виллиан
️️️️
Л. Лима
70'
68'
Желтая карточка
Нонато
Замена
R.
️️️️
З. Рафаэль
61'
59'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
М. Гильерме
59'
Замена
Г. Бочилия
️️️️
Патрик
Замена
Рони
️️️️
Г. Менино
46'
Желтая карточка
Л. Лима
41'
Желтая карточка
Луан
39'
Желтая карточка
З. Рафаэль
28'
24'
Желтая карточка
Р. Моледо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
12
Патрик де Паула
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
8
Bruno Henrique
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
16
Нонато
ЦП
8
Патрик
ЦП
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Палмейрас
16
Диого Барбоза
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
33
Рони
ЛВ
21
Уэсли
ЛВ
10
Густаво Скарпа
АП
42
Jailson
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
18
Ramires
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
5
Хейтор
ПЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
5
Матеус Хусса
ОП
88
Эденилсон
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
1
Danilo Fernandes
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
10
Andres D'Alessandro
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
3-3-2-2
1
Вевертон
13
Луан
15
Гомес
6
Лима
6
Винья
12
де Паула
12
Майке
25
Менино
93
Зе Рафаэль
4
Адриано
8
4-3-1-1
14
Ломба
23
Родиней
4
Моледо
31
Куэста
27
Мойзес
5
Кардозо
16
Нонато
8
Патрик
95
Гильерме
30
6
Лима
11
Виллиан
11
Виллиан
6
Лима
6
Винья
16
Барбоза
16
Барбоза
6
Винья
93
Зе Рафаэль
18
18
93
Зе Рафаэль
25
Менино
33
Рони
33
Рони
25
Менино
16
Нонато
20
Саравия
20
Саравия
16
Нонато
Пракседес
88
Эденилсон
88
Эденилсон
Пракседес
95
Гильерме
91
Гальярдо
91
Гальярдо
95
Гильерме
5
Кардозо
5
Хусса
5
Хусса
5
Кардозо
8
Патрик
21
Бочилия
21
Бочилия
8
Патрик
Остались в запасе
Палмейрас
Интернасьонал
42
Jailson
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
14
Витор Уго
ЦЗ
10
Густаво Скарпа
АП
21
Уэсли
ЛВ
11
Габриэл Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
42
Даниэл
ВР
1
Danilo Fernandes
ЦФ
5
Хейтор
ПЗ
41
Pedro Henrique
ЦФ
10
Andres D'Alessandro
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
42
Jailson
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
14
Витор Уго
ЦЗ
10
Густаво Скарпа
АП
21
Уэсли
ЛВ
11
Габриэл Силва
ЦФ
Остались в запасе
42
Даниэл
ВР
1
Danilo Fernandes
ЦФ
5
Хейтор
ПЗ
41
Pedro Henrique
ЦФ
10
Andres D'Alessandro
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Палмейрас - Интернасьонал
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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