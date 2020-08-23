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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Сантос
Палмейрас - Сантос: обзор матча 23 августа 2020
Палмейрас
23.08.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
2 : 1
Завершен
Сантос
45+1'
Л. Адриано (П)
73'
П. де Паула
48'
R. (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Сантос
Желтая карточка
Г. Силва
90'
+6
90'
+2
Вторая желтая
Алисон
76'
Замена
М. Леонардо
️️️️
К. Санчес
ГОЛ! 2:1!
П. де Паула
Пас отдал
Виллиан
73'
71'
Замена
Мадсон
️️️️
P.
Замена
Г. Силва
️️️️
Л. Адриано
71'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Г. Менино
70'
Желтая карточка
R.
63'
Замена
Виллиан
️️️️
Рони
60'
60'
Замена
T.
️️️️
Мариньо
Замена
R.
️️️️
B. Henrique
51'
48'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
R.
46'
Замена
J.
️️️️
D. Pituca
Желтая карточка
Рони
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Адриано
45'
+1
44'
Желтая карточка
Алисон
39'
Желтая карточка
D. Pituca
Желтая карточка
B. Henrique
36'
29'
Желтая карточка
Ф. Джонатан
Замена
Майке
️️️️
М. Роша
28'
Желтая карточка
Л. Адриано
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
33
Рони
ЛВ
12
Патрик де Паула
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
8
Bruno Henrique
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
5
Алисон
ОП
7
Карлос Санчес
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
7
Мариньо
ПВ
31
ParÃ¡
ЦФ
21
Diego Pituca
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Палмейрас
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
10
Густаво Скарпа
АП
42
Jailson
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
18
Ramires
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
Сантос
12
Джон
ВР
31
Алекс
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
8
Ивоней
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
6
Сандри
ЦП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Jobson
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Вевертон
13
Луан
15
Гомес
6
Лима
16
Барбоза
12
де Паула
14
Роша
25
Менино
33
Рони
4
Адриано
8
3-1-2-1-3
34
Пауло
4
Вериссимо
14
Перес
6
Джонатан
5
Алисон
7
Санчес
30
Сотельдо
7
Мариньо
19
Жорже
21
31
33
Рони
11
Виллиан
11
Виллиан
33
Рони
14
Роша
12
Майке
12
Майке
14
Роша
25
Менино
10
Скарпа
10
Скарпа
25
Менино
8
18
18
8
4
Адриано
11
Силва
11
Силва
4
Адриано
7
Санчес
38
Леонардо
38
Леонардо
7
Санчес
31
22
Мадсон
22
Мадсон
31
21
9
9
21
7
Мариньо
29
29
7
Мариньо
Остались в запасе
Палмейрас
Сантос
42
Jailson
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
14
Витор Уго
ЦЗ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
21
Уэсли
ЛВ
23
Рафаэль Вейга
АП
93
Зе Рафаэль
ЦП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
12
Джон
ВР
31
Алекс
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
8
Ивоней
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
6
Сандри
ЦП
11
Артур Гомес
ЛВ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
42
Jailson
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
14
Витор Уго
ЦЗ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
21
Уэсли
ЛВ
23
Рафаэль Вейга
АП
93
Зе Рафаэль
ЦП
Остались в запасе
12
Джон
ВР
31
Алекс
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
8
Ивоней
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
6
Сандри
ЦП
11
Артур Гомес
ЛВ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Палмейрас - Сантос
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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