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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Сантос
Спорт Ресифи - Сантос: обзор матча 21 августа 2020
Спорт Ресифи
21.08.2020, пятница, 01:15
Бразилия. Серия А, 4 тур
0 : 1
Завершен
Сантос
76'
Мариньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Сантос
Желтая карточка
В. Фариас
90'
+6
Замена
H.
️️️️
R.
80'
80'
Замена
М. Леонардо
️️️️
Й. Сотельдо
76'
ГОЛ! 0:1!
Мариньо
Пас отдал
Л. Брага
73'
Желтая карточка
Л. Брага
Замена
Сандер
️️️️
É.
72'
63'
Замена
Ж. Мота
️️️️
J.
Замена
R.
️️️️
Бруниньо
55'
46'
Замена
T.
️️️️
К. Санчес
36'
Желтая карточка
Й. Сотельдо
Желтая карточка
Я. Майдана
36'
Желтая карточка
Бруниньо
30'
Желтая карточка
Адриэлсон
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
8
Виллиан Фариас
ОП
37
Бруниньо
АП
2
Patric
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
19
Élton
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
5
Алисон
ОП
7
Карлос Санчес
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
7
Мариньо
ПВ
31
ParÃ¡
ЦФ
9
Jobson
ЦФ
21
Diego Pituca
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
6
Сандер
ЛЗ
4
Чико
ЦП
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
7
Ronaldo
ЦФ
17
Philip
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
40
Maxwell
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
Сантос
12
Джон
ВР
31
Алекс
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
22
Лукас Брага
ЛВ
10
Жена Мота
ЦП
6
Сандри
ЦП
8
Ивоней
ЦП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
2-2-2-4
1
Маилсон
2
Майдана
34
Адриэлсон
46
Джуба
8
Фариас
10
Маркиньос
37
Бруниньо
2
20
19
11
2-1-2-1-4
34
Пауло
14
Перес
6
Джонатан
5
Алисон
7
Санчес
30
Сотельдо
7
Мариньо
19
Жорже
21
9
31
37
Бруниньо
7
7
37
Бруниньо
19
6
Сандер
6
Сандер
19
20
9
9
20
9
10
Мота
10
Мота
9
30
Сотельдо
38
Леонардо
38
Леонардо
30
Сотельдо
7
Санчес
29
29
7
Санчес
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Сантос
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
17
Philip
ЦФ
27
Луан Полли
ВР
4
Чико
ЦП
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
40
Maxwell
ЦФ
12
Джон
ВР
22
Мадсон
ПЗ
31
Алекс
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
6
Сандри
ЦП
8
Ивоней
ЦП
22
Лукас Брага
ЛВ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
17
Philip
ЦФ
27
Луан Полли
ВР
4
Чико
ЦП
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
40
Maxwell
ЦФ
Остались в запасе
12
Джон
ВР
22
Мадсон
ПЗ
31
Алекс
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
6
Сандри
ЦП
8
Ивоней
ЦП
22
Лукас Брага
ЛВ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Спорт Ресифи - Сантос
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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