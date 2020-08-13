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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Ботафого
Брагантино - Ботафого: обзор матча 13 августа 2020
Брагантино
13.08.2020, четверг, 01:15
Бразилия. Серия А, 2 тур
1 : 1
Завершен
Ботафого
6'
Алеррандро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Ботафого
Желтая карточка
B. Tubarão
90'
+3
Замена
Веверсон
️️️️
Морато
87'
Замена
B. Tubarão
️️️️
E.
87'
78'
Замена
Р. Форстер
️️️️
K. Honda
Замена
Итало
️️️️
Р. Риллер
76'
54'
Замена
Г. Сантос
️️️️
Руан
Желтая карточка
Р. Риллер
25'
Желтая карточка
M. Jesus
23'
ГОЛ! 1:0!
Алеррандро
Пас отдал
Артур
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
3
Лео Ортис
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
10
Matheus Jesus
ЦП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
53
Морато
ПВ
13
Aderlan Silva
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
10
Бруно Назарио
ЦП
16
Руан
ЦФ
4
Keisuke Honda
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Брагантино
26
Веверсон
ЛЗ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
4
Ligger
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
15
Итало
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
16
Robinho
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
Ботафого
15
Руан Ренато
ЦЗ
22
Кевин
ЦЗ
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
22
Фернандо Костанца
ОП
5
Луис Отавио
ЦП
12
Diego Cavalieri
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
2-1-1-3-3
1
Клейтон
3
Ортис
15
Бруно
28
Риллер
10
37
Артур
33
Клаудиньо
53
Морато
6
9
Алеррандро
13
4-1-1-2
25
Фернандес
24
Баррандегуй
4
Беневенуто
4
Кану
12
Луис
10
Назарио
11
Энрике
4
16
Руан
28
Риллер
15
Итало
15
Итало
28
Риллер
53
Морато
26
Веверсон
26
Веверсон
53
Морато
6
20
20
6
16
Руан
8
Сантос
8
Сантос
16
Руан
Кайо
5
Отавио
5
Отавио
Кайо
4
13
Форстер
13
Форстер
4
Остались в запасе
Брагантино
Ботафого
4
Ligger
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
17
Weverton
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
16
Robinho
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
15
Руан Ренато
ЦЗ
12
Diego Cavalieri
ЦФ
22
Кевин
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Данило Барселос
ЦЗ
24
Александер Лекарос
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
4
Ligger
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
17
Weverton
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
16
Robinho
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
Остались в запасе
15
Руан Ренато
ЦЗ
12
Diego Cavalieri
ЦФ
22
Кевин
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Данило Барселос
ЦЗ
24
Александер Лекарос
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Брагантино - Ботафого
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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