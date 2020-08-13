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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Коринтианс
Атлетико Минейро - Коринтианс: обзор матча 13 августа 2020
Атлетико Минейро
13.08.2020, четверг, 01:15
Бразилия. Серия А, 2 тур
3 : 2
Завершен
Коринтианс
52'
Йоран
56'
Йоран
61'
Натан
12'
Жо
30'
Á. Araos
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Коринтианс
90'
+3
Желтая карточка
Габриэль
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Маррони
90'
+3
Замена
Ф. Сантос
️️️️
Кено
78'
66'
Замена
В. Кантильо
️️️️
М. Витал
Замена
Аллан
️️️️
Натан
65'
65'
Замена
️️️️
Эдерсон
ГОЛ! 3:2!
Натан
Пас отдал
Г. Арана
61'
ГОЛ! 2:2!
Йоран
56'
ГОЛ! 1:2!
Йоран
Пас отдал
Гуга
52'
Замена
Йоран
️️️️
А. Франко
46'
Замена
Д. Саварино
️️️️
Маркиньос
46'
30'
ГОЛ! 0:2!
Á. Araos
Пас отдал
Жо
12'
ГОЛ! 0:1!
Жо
Пас отдал
Á. Araos
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
4
Ревер
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
21
Алан Франко
ЦП
8
Жаир
ЦП
14
Натан
АП
20
Кено
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Коринтианс
1
Кассио
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
2
Michel
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
6
Габриэль
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
32
Ángelo Araos
ЦФ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
30
Габриэль
ЦЗ
40
Буэно
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
19
Йоран
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
29
Аллан
ЦП
1
Victor
ЦФ
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
37
Эвералдо
ЛВ
39
Хавьер
ОП
30
Виктор Кантильо
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
18
Janderson
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
7
Луан
АП
7
Davó
ЦФ
4-2-2-2
23
Рафаэл
4
Ревер
6
Алонсо
13
Арана
23
Гуга
21
Франко
8
Жаир
10
Маркиньос
14
Натан
38
Маррони
20
Кено
4-4-2
1
Кассио
2
4
Мендес
22
Авелар
17
Сидклей
13
Эдерсон
17
Рамиро
10
Витал
6
Габриэль
21
Жо
32
20
Кено
6
Сантос
6
Сантос
20
Кено
21
Франко
19
Йоран
19
Йоран
21
Франко
10
Маркиньос
11
Саварино
11
Саварино
10
Маркиньос
38
Маррони
25
Мариано
25
Мариано
38
Маррони
14
Натан
29
Аллан
29
Аллан
14
Натан
10
Витал
30
Кантильо
30
Кантильо
10
Витал
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Коринтианс
31
Матеус Мендес
ВР
15
Лео Сена
ОП
1
Victor
ЦФ
30
Габриэль
ЦЗ
40
Буэно
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
Главный тренер
Рожер Мачадо
36
Руан Оливейра
АП
6
Лукас Питон
ЛЗ
37
Эвералдо
ЛВ
7
Davó
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Луан
АП
39
Хавьер
ОП
22
Вальтер
ВР
18
Janderson
ЦП
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
15
Лео Сена
ОП
1
Victor
ЦФ
30
Габриэль
ЦЗ
40
Буэно
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
Остались в запасе
36
Руан Оливейра
АП
6
Лукас Питон
ЛЗ
37
Эвералдо
ЛВ
7
Davó
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Луан
АП
39
Хавьер
ОП
22
Вальтер
ВР
18
Janderson
ЦП
Главный тренер
Рожер Мачадо
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Атлетико Минейро - Коринтианс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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