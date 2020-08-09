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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Интернасьонал
Коритиба - Интернасьонал: обзор матча 09 августа 2020
Коритиба
09.08.2020, воскресенье, 01:30
Бразилия. Серия А, 1 тур
0 : 1
Завершен
Интернасьонал
72'
Х. Паоло Герреро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коритиба - Интернасьонал
Желтая карточка
R.
82'
Замена
М. Буэно
️️️️
M. Galdezani
80'
78'
Замена
A. D'Alessandro
️️️️
Патрик
Желтая карточка
S.
75'
Замена
S.
️️️️
И. Жезус
73'
Замена
W.
️️️️
G.
73'
72'
ГОЛ! 0:1!
Х. Паоло Герреро
Пас отдал
Т. Гальярдо
69'
Замена
Г. Бочилия
️️️️
М. Гильерме
Желтая карточка
W.
67'
59'
Желтая карточка
В. Куэста
Замена
W.
️️️️
Робсон
59'
Замена
R. Júnior
️️️️
R.
59'
15'
Желтая карточка
Р. Саравия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
84
Wilson
ЦФ
91
Patrick
ЦФ
3
Rodolfo
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
89
Ruy
ЦФ
27
Gabriel
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
23
Родриго Линдосо
ОП
8
Патрик
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
90
Вилльям Потткер
ПВ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Коритиба
2
Натанаэл
ПАЗ
8
Матеус Буэно
ЦП
23
Alex Muralha
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
8
Renê Júnior
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
13
Wanderley
ЦФ
33
Arthur
ЦФ
88
Kazu
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
10
Wellissol
ЦФ
99
Sassá
ЦФ
Интернасьонал
4
Родриго Моледо
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
23
Зе Габриэл
ОП
5
Матеус Хусса
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
1
Danilo Fernandes
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
10
Andres D'Alessandro
ЦФ
2-5
2
Матеус
6
Силва
89
11
Жезус
30
Робсон
27
20
4-1-1-3-1
14
Ломба
20
Саравия
3
Фукс
31
Куэста
27
Мойзес
23
Линдосо
8
Патрик
90
Потткер
25
Пракседес
95
Гильерме
34
Герреро
89
8
8
89
20
8
Буэно
8
Буэно
20
27
13
13
27
30
Робсон
10
10
30
Робсон
11
Жезус
99
99
11
Жезус
8
Патрик
10
10
8
Патрик
95
Гильерме
21
Бочилия
21
Бочилия
95
Гильерме
Остались в запасе
Коритиба
Интернасьонал
23
Alex Muralha
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
33
Arthur
ЦФ
88
Kazu
ЦФ
2
Натанаэл
ПАЗ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
7
Пеглоу
ЛВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
23
Родиней
ПЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
23
Зе Габриэл
ОП
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
5
Матеус Хусса
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
23
Alex Muralha
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
33
Arthur
ЦФ
88
Kazu
ЦФ
2
Натанаэл
ПАЗ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
Остались в запасе
7
Пеглоу
ЛВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
23
Родиней
ПЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
23
Зе Габриэл
ОП
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
5
Матеус Хусса
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Коритиба - Интернасьонал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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