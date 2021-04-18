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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Андерлехт
Сент-Труйден - Андерлехт: обзор матча 18 апреля 2021
Сент-Труйден
18.04.2021, воскресенье, 19:00
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
0 : 1
Завершен
Андерлехт
80'
Я. Версхарен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Труйден - Андерлехт
Замена
М. Конате
️️️️
С. Ван Дессел
88'
Замена
К. Брюлс
️️️️
Y. Suzuki
88'
80'
ГОЛ! 0:1!
Я. Версхарен
Пас отдал
Л. Нмеча
Замена
N. Balongo
️️️️
И. М'Бойо
80'
75'
Замена
Д. Каллен
️️️️
А. Требель
66'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
М. Ашимеру
Желтая карточка
C. Durkin
33'
6'
Желтая карточка
Б. Михайличенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
9
Факундо Колидио
ЦФ
1
Kenny Steppe
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
40
Yuma Suzuki
ЦФ
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Андерлехт
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
33
Elias Cobbaut
ЦЗ
16
Адриан Требель
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Сент-Труйден
1
Даниэль Шмидт
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
8
Мори Конате
ОП
22
Кристиан Брюлс
АП
14
Ярне Стекерс
АП
6
Nelson Balongo
ЦФ
9
Дюкенс Назон
ЦФ
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
1
Уорнер Хан
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
18
Поль Мукаиру
ЦФ
9
Франсис Амузу
ЦФ
3-2-1-5
5
Тейшейра
4
Лавале
39
Буату
13
Кэкачей
14
Хасиока
19
Ван Дессел
1
7
М'Бойо
40
8
9
Колидио
4-4-1-1
1
Велленройтер
3
Миазга
62
Мурильо
33
15
Михайличенко
6
Локонга
18
Ашимеру
16
Версхарен
16
Требель
10
Айт Эль-Хадж
14
Нмеча
7
М'Бойо
6
6
7
М'Бойо
40
22
Брюлс
22
Брюлс
40
19
Ван Дессел
8
Конате
8
Конате
19
Ван Дессел
16
Требель
24
Каллен
24
Каллен
16
Требель
18
Ашимеру
9
Амузу
9
Амузу
18
Ашимеру
Остались в запасе
Сент-Труйден
Андерлехт
1
Даниэль Шмидт
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
14
Ярне Стекерс
АП
9
Дюкенс Назон
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
1
Барт Вербрюгген
ВР
29
Марио Стройкенс
ЦФ
1
Уорнер Хан
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Шмидт
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
14
Ярне Стекерс
АП
9
Дюкенс Назон
ЦФ
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
29
Марио Стройкенс
ЦФ
1
Уорнер Хан
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Статистика матча Сент-Труйден - Андерлехт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Штайен
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