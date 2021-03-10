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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Балтика
Велес - Балтика: обзор матча 10 марта 2021
Велес
10.03.2021, среда, 14:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
0 : 1
Завершен
Балтика
77'
Я. Казаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Балтика
Желтая карточка
Р. Фищенко
90'
+5
85'
Замена
М. Маркович
️️️️
М. Кузьмин
80'
Замена
М. Маркович
️️️️
Аллеф
Замена
А. Федчук
️️️️
А. Чуканов
78'
Замена
Д. Прошляков
️️️️
А. Галоян
78'
Замена
А. Елисеев
️️️️
А. Баев
78'
77'
ГОЛ! 0:1!
Я. Казаев
76'
Замена
И. Гелоян
️️️️
С. Джамилов
Вторая желтая
А. Кахидзе
75'
Желтая карточка
А. Кахидзе
59'
55'
Желтая карточка
М. Кашчелан
Желтая карточка
А. Осипов
50'
45'
+1
Желтая карточка
М. Тишкин
Замена
И. Климов
️️️️
Д. Малания
38'
Желтая карточка
Д. Малания
36'
Желтая карточка
А. Чуканов
34'
29'
Желтая карточка
А. Мещанинов
25'
Замена
И. Маклаков
️️️️
А. Макарчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
5
Александр Осипов
ОП
6
Руслан Фищенко
ОП
7
Андреа Чуканов
АП
21
Артур Галоян
АП
21
Алексей Баев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
33
Аллеф
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
7
Мариус Йосипой
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Андрей Боковой
ПВ
10
Артем Федчук
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Балтика
1
Давид Волк
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
17
Хуан Мануэль Валенсия
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
4-3-2-1
13
Косаревский
17
Котов
3
Ботака-Иобома
20
Малания
24
Кахидзе
8
Майга
5
Осипов
6
Фищенко
21
Галоян
7
Чуканов
21
Баев
4-1-1-3-1
1
Латышонок
44
Тишкин
20
Ковалев
26
Мещанинов
17
Макарчук
18
Кашчелан
53
Казаев
10
Альшин
6
Кузьмин
7
Джамилов
33
Аллеф
20
Малания
80
Климов
80
Климов
20
Малания
21
Баев
4
Елисеев
4
Елисеев
21
Баев
7
Чуканов
10
Федчук
10
Федчук
7
Чуканов
21
Галоян
22
Прошляков
22
Прошляков
21
Галоян
17
Макарчук
4
Маклаков
4
Маклаков
17
Макарчук
7
Джамилов
10
Гелоян
10
Гелоян
7
Джамилов
33
Аллеф
13
Маркович
13
Маркович
33
Аллеф
Остались в запасе
Велес
Балтика
7
Мариус Йосипой
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
11
Андрей Боковой
ПВ
98
Павел Овчинников
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Алексей Стукалов
1
Давид Волк
ВР
56
Виктор Демьянов
ОП
17
Хуан Мануэль Валенсия
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
7
Мариус Йосипой
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
11
Андрей Боковой
ПВ
98
Павел Овчинников
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
56
Виктор Демьянов
ОП
17
Хуан Мануэль Валенсия
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Велес - Балтика
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
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