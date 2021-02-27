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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Волгарь
Енисей - Волгарь: обзор матча 27 февраля 2021
Енисей
27.02.2021, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
1 : 4
Завершен
Волгарь
62'
Х. Эдуардо Лескано
5'
Р. Локтионов
36'
А. Погосов
56'
А. Юсупов
73'
Г. Агаларов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Волгарь
83'
Замена
И. Белоус
️️️️
А. Юсупов
80'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
А. Погосов
76'
Замена
А. Павлишин
️️️️
Д. Полубояринов
Желтая карточка
В. Кичин
74'
73'
ГОЛ! 1:4!
Г. Агаларов
73'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
А. Бердников
Желтая карточка
А. Зотов
72'
70'
Замена
А. Бутенко
️️️️
А. Болонин
62'
Желтая карточка
А. Болонин
ГОЛ! 1:3!
Х. Эдуардо Лескано
62'
Замена
А. Ломакин
️️️️
Е. Иванов
62'
56'
ГОЛ! 0:3!
А. Юсупов
Замена
А. Шаболин
️️️️
А. Галимов
46'
Замена
Д. Билоног
️️️️
М. Комков
46'
45'
Желтая карточка
А. Бердников
36'
ГОЛ! 0:2!
А. Погосов
Желтая карточка
М. Комков
26'
5'
ГОЛ! 0:1!
Р. Локтионов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
27
Александр Галимов
ПВ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
11
Олег Николаев
ЛВ
11
Александр Болонин
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
10
Алексей Третьяков
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
9
Дмитрий Билоног
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
7
Алексей Павлишин
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
13
Александр Бутенко
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
3-1-3-1-1
1
Опарин
2
Кичин
6
Рукас
33
Сухомлинов
64
Ланин
21
Зотов
8
Иванов
10
Комков
27
Галимов
23
Лескано
4-1-1-3-1
30
Саганович
22
Хомуха
21
Бердников
4
Локтионов
44
Журавлев
8
Мендель
20
Полубояринов
24
Погосов
11
Николаев
11
Болонин
10
Юсупов
27
Галимов
11
Шаболин
11
Шаболин
27
Галимов
Марков
4
Абрамов
4
Абрамов
Марков
8
Иванов
90
Ломакин
90
Ломакин
8
Иванов
10
Комков
9
Билоног
9
Билоног
10
Комков
20
Полубояринов
7
Павлишин
7
Павлишин
20
Полубояринов
11
Болонин
13
Бутенко
13
Бутенко
11
Болонин
24
Погосов
99
Емельянов
99
Емельянов
24
Погосов
21
Бердников
25
Агаларов
25
Агаларов
21
Бердников
10
Юсупов
24
Белоус
24
Белоус
10
Юсупов
Остались в запасе
Енисей
Волгарь
10
Алексей Третьяков
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
12
Максим Елеев
ПЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
Главный тренер
Александр Алферов
5
Альберт Габараев
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
Остались в запасе
10
Алексей Третьяков
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
12
Максим Елеев
ПЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
Остались в запасе
5
Альберт Габараев
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Енисей - Волгарь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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2 : 0
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Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
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