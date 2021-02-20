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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Ливингстон
Сент-Миррен - Ливингстон: обзор матча 20 февраля 2021
Сент-Миррен
20.02.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Ливингстон
32'
C. MacPherson
8'
C. McCarthy (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Миррен - Ливингстон
Замена
Л. Эрвин
️️️️
C. MacPherson
73'
72'
Желтая карточка
J. Guthrie
64'
Замена
S. Lawson
️️️️
C. Sibbald
64'
Замена
J. Kabia
️️️️
G. Reilly
Замена
K. McAllister
️️️️
D. Connolly
60'
56'
Замена
A. Taylor-Sinclair
️️️️
А. Форрест
ГОЛ! 1:1!
C. MacPherson
Пас отдал
Д. Обика
32'
8'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
C. McCarthy
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
31
Джейк Анвик
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
8
Райан Флинн
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
21
Dylan Connolly
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Ливингстон
0
E. Ambrose
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
2
Ники Девлин
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
12
Julien Serrano
ЦФ
10
Gavin Reilly
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
36
Dean Lyness
ВР
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Ливингстон
1
Макс Стриек
ВР
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
39
Carlo Pignatiello
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
9
Jaze Kabia
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
3-2-3-2
31
Анвик
15
2
Тейт
8
22
Фрэйзер
5
Шонесси
8
Флинн
21
Эрхахон
11
9
Обика
21
3-1-4-1-2
0
5
10
2
МакКрори
8
Питтман
14
8
Холт
2
Девлин
14
Форрест
10
12
21
7
7
21
8
94
Эрвин
94
Эрвин
8
10
9
9
10
14
Форрест
29
29
14
Форрест
10
33
33
10
Остались в запасе
Сент-Миррен
Ливингстон
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
27
Петер Урминский
ВР
36
Dean Lyness
ВР
Главный тренер
Стивен Робинсон
1
Макс Стриек
ВР
39
Carlo Pignatiello
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
27
Петер Урминский
ВР
36
Dean Lyness
ВР
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
39
Carlo Pignatiello
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Сент-Миррен - Ливингстон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Сент-Миррен Парк
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Сент-Миррен
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2015.11.29 05:11
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2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
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