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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Данди Юнайтед
Килмарнок - Данди Юнайтед: обзор матча 27 февраля 2021
Килмарнок
27.02.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Данди Юнайтед
64'
З. Медли
18'
A. Spörle
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Килмарнок - Данди Юнайтед
86'
Желтая карточка
И. Харкс
83'
Замена
Н. Кларк
️️️️
L. Appere
71'
Желтая карточка
М. Коннолли
67'
Желтая карточка
L. Smith
ГОЛ! 1:1!
З. Медли
Пас отдал
К. Лафферти
64'
Замена
Н. Кабамба
️️️️
М. Пайннок
61'
Замена
C. Burke
️️️️
Р. МакКензи
61'
55'
Замена
М. Коннолли
️️️️
Ж. Фукс
45'
Желтая карточка
Ж. Фукс
Желтая карточка
Г. Килти
38'
28'
Замена
L. Appere
️️️️
A. Spörle
18'
ГОЛ! 0:1!
A. Spörle
Пас отдал
И. Харкс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
22
Ross Millen
ЦЗ
21
Kirk Broadfoot
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
8
Gary Dicker
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
4
Алан Пауэр
ЦП
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Данди Юнайтед
31
Бенжамин Зигрист
ВР
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
66
Калум Батчер
ОП
6
Иан Харкс
ЦП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Килмарнок
12
Aaron McGowan
ЦЗ
3
Calum Waters
ЦЗ
29
Chris Burke
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
9
George Oakley
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
1
Danny Rogers
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
Данди Юнайтед
6
Марк Коннолли
ЦЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
8
Luke Bolton
ЦП
19
Deniz Mehmet
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
4-1-1-5
22
4
Медли
8
21
4
Пауэр
11
Пайннок
13
9
Лафферти
11
Килти
7
МакКензи
20
1-2-1-5
31
Зигрист
25
Эдвардс
7
Фукс
66
Батчер
6
Харкс
36
33
6
3
3
7
МакКензи
29
29
7
МакКензи
11
Пайннок
14
Кабамба
14
Кабамба
11
Пайннок
7
Фукс
6
Коннолли
6
Коннолли
7
Фукс
3
9
9
3
10
Кларк
10
Кларк
Остались в запасе
Килмарнок
Данди Юнайтед
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
1
Danny Rogers
ЦФ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
3
Calum Waters
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
9
George Oakley
ЦП
Главный тренер
Ли Кларк
19
Deniz Mehmet
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
14
Florent Hoti
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
8
Luke Bolton
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
1
Danny Rogers
ЦФ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
3
Calum Waters
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
9
George Oakley
ЦП
Остались в запасе
19
Deniz Mehmet
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
14
Florent Hoti
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
8
Luke Bolton
ЦП
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Килмарнок - Данди Юнайтед
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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