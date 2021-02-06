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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Килмарнок
Сент-Миррен - Килмарнок: обзор матча 06 февраля 2021
Сент-Миррен
06.02.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Килмарнок
38'
K. McAllister
61'
Д. Обика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Миррен - Килмарнок
Желтая карточка
Д. Дойл-Хейз
85'
Замена
Р. Флинн
️️️️
I. Durmus
84'
79'
Замена
Н. Кабамба
️️️️
Г. Килти
79'
Замена
М. Пайннок
️️️️
D. Whitehall
74'
Желтая карточка
C. Burke
Замена
D. Connolly
️️️️
K. McAllister
67'
66'
Желтая карточка
B. Haunstrup
65'
Желтая карточка
D. Whitehall
62'
Замена
Y. Mulumbu
️️️️
А. Тшибола
ГОЛ! 2:0!
Д. Обика
61'
45'
Желтая карточка
А. Тшибола
ГОЛ! 1:0!
K. McAllister
Пас отдал
I. Durmus
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
17
Джейми МакГрат
ЦП
7
Kyle McAllister
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Килмарнок
8
Gary Dicker
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
4
Алан Пауэр
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
3
Brandon Mason
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
21
Dylan Connolly
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Килмарнок
12
Aaron McGowan
ЦЗ
22
Ross Millen
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
29
Chris Burke
ЦП
34
Curtis Lyle
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
6
Diaguely Dabo
ЦФ
32
Tomas Brindley
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
4-4-2
36
5
Шонесси
15
2
Тейт
22
Фрэйзер
31
Дойл-Хейз
11
17
МакГрат
21
Эрхахон
9
Обика
7
2-2-5
8
4
Медли
4
Пауэр
36
Тшибола
20
11
Килти
40
Пьеррик
7
МакКензи
12
11
8
Флинн
8
Флинн
11
7
21
21
7
36
Тшибола
21
21
36
Тшибола
12
11
Пайннок
11
Пайннок
12
29
29
11
Килти
14
Кабамба
14
Кабамба
11
Килти
Остались в запасе
Сент-Миррен
Килмарнок
27
Петер Урминский
ВР
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
3
Brandon Mason
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
34
Curtis Lyle
ЦФ
6
Diaguely Dabo
ЦФ
32
Tomas Brindley
ЦФ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
22
Ross Millen
ЦЗ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
3
Brandon Mason
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Остались в запасе
34
Curtis Lyle
ЦФ
6
Diaguely Dabo
ЦФ
32
Tomas Brindley
ЦФ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
22
Ross Millen
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Сент-Миррен - Килмарнок
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
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