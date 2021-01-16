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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Сент-Миррен
Сент-Джонстон - Сент-Миррен: обзор матча 16 января 2021
Сент-Джонстон
16.01.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Миррен
46'
К. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Джонстон - Сент-Миррен
Замена
C. Conway
️️️️
C. Bryson
88'
87'
Замена
K. McAllister
️️️️
C. Quaner
87'
Замена
Д. Обика
️️️️
Л. Эрвин
Желтая карточка
М. Дэвидсон
85'
Замена
C. Hendry
️️️️
К. Кейн
81'
68'
Замена
C. Quaner
️️️️
И. Брофи
Замена
М. Дэвидсон
️️️️
Д. Уотерспун
68'
Замена
С. Мэй
️️️️
G. Melamed
67'
Желтая карточка
С. Тансер
65'
60'
Замена
И. Эрхахон
️️️️
D. Connolly
56'
Вторая желтая
C. MacPherson
ГОЛ! 1:0!
К. Кейн
46'
45'
+1
Желтая карточка
C. MacPherson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
17
Скотт Тансер
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
7
Craig Bryson
ЦП
6
Джейсон Керр
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
18
Guy Melamed
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Сент-Миррен
31
Джейк Анвик
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
17
Джейми МакГрат
ЦП
21
Dylan Connolly
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
7
Craig Conway
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
21
Итан Эрхахон
ЦП
8
Райан Флинн
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
9
Kristian Dennis
ЦФ
23
Collin Quaner
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
4-4-2
28
Кларк
17
Тансер
4
Гордон
5
МакКарт
26
Руни
7
8
Маккэнн
10
Уотерспун
6
Керр
20
Кейн
18
3-2-2-3
31
Анвик
2
Тейт
15
22
Фрэйзер
5
Шонесси
8
31
Дойл-Хейз
17
МакГрат
27
Брофи
94
Эрвин
21
7
7
7
7
10
Уотерспун
8
Дэвидсон
8
Дэвидсон
10
Уотерспун
18
17
Мэй
17
Мэй
18
20
Кейн
14
14
20
Кейн
21
21
Эрхахон
21
Эрхахон
21
27
Брофи
23
23
27
Брофи
94
Эрвин
9
Обика
9
Обика
94
Эрвин
7
7
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Сент-Миррен
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
Главный тренер
Томми Райт
9
Kristian Dennis
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦП
36
Dean Lyness
ВР
16
Sam Foley
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
Остались в запасе
9
Kristian Dennis
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦП
36
Dean Lyness
ВР
16
Sam Foley
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Сент-Джонстон - Сент-Миррен
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
Новости команд
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2018.06.02 19:25
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
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2018.06.02 19:25
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