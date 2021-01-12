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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Сент-Джонстон
Данди Юнайтед - Сент-Джонстон: обзор матча 12 января 2021
Данди Юнайтед
12.01.2021, вторник, 21:30
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Сент-Джонстон
9'
L. Appere
53'
Л. Шенклэнд
16'
G. Melamed
38'
К. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди Юнайтед - Сент-Джонстон
90'
+1
Желтая карточка
Ш. Руни
90'
+1
Замена
C. Conway
️️️️
Д. Уотерспун
90'
+1
Замена
C. Hendry
️️️️
G. Melamed
Желтая карточка
M. McNulty
79'
78'
Замена
С. Тансер
️️️️
C. Booth
78'
Замена
С. Мэй
️️️️
К. Кейн
Желтая карточка
М. Коннолли
67'
Замена
M. McNulty
️️️️
L. Appere
65'
55'
Желтая карточка
М. Дэвидсон
ГОЛ! 2:2!
Л. Шенклэнд
Пас отдал
L. Appere
53'
38'
ГОЛ! 1:2!
К. Кейн
Пас отдал
Д. Уотерспун
16'
ГОЛ! 1:1!
G. Melamed
Пас отдал
Д. Уотерспун
ГОЛ! 1:0!
L. Appere
Пас отдал
Н. Кларк
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
31
Бенжамин Зигрист
ВР
6
Марк Коннолли
ЦЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
6
Иан Харкс
ЦП
6
Mark Reynolds
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
0
L. Craig
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
18
Guy Melamed
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Данди Юнайтед
8
Luke Bolton
ЦП
18
Kai Fotheringham
ЦФ
36
Darren Watson
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
37
Adam Hutchinson
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
17
Скотт Тансер
ЦЗ
7
Craig Bryson
ЦП
40
Samuel Denham
ЦФ
7
Craig Conway
ЦФ
28
Alexander Ferguson
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
2-1-5
31
Зигрист
6
Коннолли
15
Нилсон
6
Харкс
4
7
Шенклэнд
9
3
10
Кларк
4-4-2
28
Кларк
26
Руни
5
МакКарт
4
Гордон
24
8
Маккэнн
8
Дэвидсон
10
Уотерспун
0
20
Кейн
18
9
36
36
9
10
Уотерспун
7
7
10
Уотерспун
24
17
Тансер
17
Тансер
24
18
14
14
18
20
Кейн
17
Мэй
17
Мэй
20
Кейн
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Сент-Джонстон
18
Kai Fotheringham
ЦФ
36
Darren Watson
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
37
Adam Hutchinson
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
8
Luke Bolton
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
40
Samuel Denham
ЦФ
28
Alexander Ferguson
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
7
Craig Bryson
ЦП
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
18
Kai Fotheringham
ЦФ
36
Darren Watson
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
37
Adam Hutchinson
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
8
Luke Bolton
ЦП
Остались в запасе
40
Samuel Denham
ЦФ
28
Alexander Ferguson
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
7
Craig Bryson
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Данди Юнайтед - Сент-Джонстон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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Данди Юнайтед
Сент-Джонстон
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«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
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8
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2015.11.20 07:58
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
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