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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Сент-Миррен
Килмарнок - Сент-Миррен: обзор матча 02 января 2021
Килмарнок
02.01.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Миррен
12'
D. Whitehall
90+1'
D. Rogers (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Килмарнок - Сент-Миррен
90'
+1
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
D. Rogers
Желтая карточка
A. McGowan
89'
Замена
Н. Кабамба
️️️️
D. Whitehall
76'
74'
Замена
C. MacPherson
️️️️
D. Connolly
71'
Желтая карточка
K. McAllister
65'
Замена
Л. Эрвин
️️️️
Д. Обика
65'
Замена
K. Dennis
️️️️
И. Эрхахон
Желтая карточка
Y. Mulumbu
23'
23'
Замена
K. McAllister
️️️️
Р. Тейт
ГОЛ! 1:0!
D. Whitehall
Пас отдал
C. Burke
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
12
Aaron McGowan
ЦЗ
21
Kirk Broadfoot
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
29
Chris Burke
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
1
Danny Rogers
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Сент-Миррен
31
Джейк Анвик
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
21
Итан Эрхахон
ЦП
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
17
Джейми МакГрат
ЦП
3
Brandon Mason
ЦФ
21
Dylan Connolly
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Килмарнок
11
Мич Пайннок
ЛВ
36
Аарон Тшибола
ЦП
28
Clevid Dikamona
ЦФ
6
Diaguely Dabo
ЦФ
33
Ally Taylor
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
3-2-5
12
21
17
Финдлей
29
4
Пауэр
12
11
Килти
7
МакКензи
1
21
4-3-3
31
Анвик
22
Фрэйзер
2
Тейт
15
5
Шонесси
21
Эрхахон
31
Дойл-Хейз
17
МакГрат
9
Обика
21
3
12
14
Кабамба
14
Кабамба
12
21
Эрхахон
9
9
21
Эрхахон
21
8
8
21
2
Тейт
7
7
2
Тейт
9
Обика
94
Эрвин
94
Эрвин
9
Обика
Остались в запасе
Килмарнок
Сент-Миррен
28
Clevid Dikamona
ЦФ
6
Diaguely Dabo
ЦФ
11
Мич Пайннок
ЛВ
33
Ally Taylor
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
36
Аарон Тшибола
ЦП
Главный тренер
Ли Кларк
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
36
Dean Lyness
ВР
16
Sam Foley
ЦП
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
28
Clevid Dikamona
ЦФ
6
Diaguely Dabo
ЦФ
11
Мич Пайннок
ЛВ
33
Ally Taylor
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
36
Аарон Тшибола
ЦП
Остались в запасе
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
36
Dean Lyness
ВР
16
Sam Foley
ЦП
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Килмарнок - Сент-Миррен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
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