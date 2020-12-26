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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Гамильтон Академикал - Селтик
Гамильтон Академикал - Селтик: обзор матча 26 декабря 2020
Гамильтон Академикал
26.12.2020, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 3
Завершен
Селтик
50'
О. Эдуард (П)
54'
Л. Гриффитс
74'
Д. Тернбулл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамильтон Академикал - Селтик
Замена
K. Munro
️️️️
Д. Мойо
90'
83'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
Р. Кристи
Замена
R. Mimnaugh
️️️️
B. Stirling
82'
78'
Замена
М. Джонстон
️️️️
Д. Тернбулл
77'
Замена
П. Климала
️️️️
О. Эдуард
74'
ГОЛ! 0:3!
Д. Тернбулл
72'
Замена
А. Айети
️️️️
Л. Гриффитс
54'
ГОЛ! 0:2!
Л. Гриффитс
Пас отдал
О. Эдуард
50'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Эдуард
Желтая карточка
S. McMann
31'
5'
Желтая карточка
Н. Биттон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
24
Brian Easton
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
27
Ben Stirling
ЦФ
5
Aaron Martin
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
16
Andy Winter
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Селтик
23
Конор Азар
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Райан Кристи
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Гамильтон Академикал
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
15
Ronan Hughes
ЦП
41
Ryan Scully
ЦФ
14
George Stanger
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
22
Justin Johnson
ЦФ
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
10
Майкл Джонстон
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
7
Том Рогич
АП
9
Патрик Климала
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
3-2-5
22
14
Ходсон
2
Одоффин
33
24
40
5
20
Мойо
16
6
27
3-1-3-1-2
23
Азар
30
Фримпонг
20
Айер
32
Тэйлор
55
Биттон
19
Соро
14
Тернбулл
42
МакГрегор
10
Кристи
29
Эдуард
29
Гриффитс
20
Мойо
21
21
20
Мойо
27
33
33
27
14
Тернбулл
10
Джонстон
10
Джонстон
14
Тернбулл
29
Эдуард
9
Климала
9
Климала
29
Эдуард
10
Кристи
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
10
Кристи
29
Гриффитс
9
Айети
9
Айети
29
Гриффитс
Остались в запасе
Гамильтон Академикал
Селтик
41
Ryan Scully
ЦФ
14
George Stanger
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
22
Justin Johnson
ЦФ
15
Ronan Hughes
ЦП
Главный тренер
Мартин Кэннинг
1
Василиос Баркас
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
41
Ryan Scully
ЦФ
14
George Stanger
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
22
Justin Johnson
ЦФ
15
Ronan Hughes
ЦП
Остались в запасе
1
Василиос Баркас
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Гамильтон Академикал - Селтик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Нью Дуглас Парк
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