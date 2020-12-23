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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Килмарнок
Данди Юнайтед - Килмарнок: обзор матча 23 декабря 2020
Данди Юнайтед
23.12.2020, среда, 21:30
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Килмарнок
25'
M. McNulty
28'
Л. Шенклэнд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди Юнайтед - Килмарнок
Желтая карточка
Л. Шенклэнд
84'
Замена
A. Spörle
️️️️
L. Bolton
81'
Желтая карточка
P. Pawlett
79'
Замена
Н. Кларк
️️️️
P. McMullan
76'
74'
Замена
D. Whitehall
️️️️
И. Брофи
73'
Замена
Y. Mulumbu
️️️️
А. Пауэр
70'
Желтая карточка
А. Пауэр
61'
Замена
Н. Кабамба
️️️️
C. Dikamona
61'
Замена
М. Пайннок
️️️️
Г. Килти
Замена
P. Pawlett
️️️️
К. Батчер
61'
ГОЛ! 2:0!
Л. Шенклэнд
Пас отдал
L. Bolton
28'
ГОЛ! 1:0!
M. McNulty
Пас отдал
Л. Шенклэнд
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
31
Бенжамин Зигрист
ВР
6
Марк Коннолли
ЦЗ
66
Калум Батчер
ОП
7
Жеандо Фукс
ОП
8
Luke Bolton
ЦП
33
Liam Smith
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Килмарнок
21
Kirk Broadfoot
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
3
Calum Waters
ЦЗ
29
Chris Burke
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Данди Юнайтед
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
6
Иан Харкс
ЦП
8
Peter Pawlett
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Килмарнок
11
Мич Пайннок
ЛВ
13
Colin Doyle
ЦФ
33
Ally Taylor
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
1-2-1-5
31
Зигрист
6
Коннолли
66
Батчер
7
Фукс
8
6
36
10
3
7
Шенклэнд
3-3-5
21
17
Финдлей
3
29
4
Пауэр
36
Тшибола
1
27
Брофи
11
Килти
7
МакКензи
28
66
Батчер
8
8
66
Батчер
8
3
3
8
10
10
Кларк
10
Кларк
10
11
Килти
11
Пайннок
11
Пайннок
11
Килти
4
Пауэр
21
21
4
Пауэр
27
Брофи
12
12
27
Брофи
28
14
Кабамба
14
Кабамба
28
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Килмарнок
19
Deniz Mehmet
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
6
Иан Харкс
ЦП
15
Льюис Нилсон
ПЗ
9
Louis Appere
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
13
Colin Doyle
ЦФ
33
Ally Taylor
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
19
Deniz Mehmet
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
6
Иан Харкс
ЦП
15
Льюис Нилсон
ПЗ
9
Louis Appere
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
Остались в запасе
13
Colin Doyle
ЦФ
33
Ally Taylor
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Данди Юнайтед - Килмарнок
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
Новости команд
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Данди Юнайтед
Килмарнок
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2
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