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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Сент-Джонстон
Сент-Миррен - Сент-Джонстон: обзор матча 19 декабря 2020
Сент-Миррен
19.12.2020, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 2
Завершен
Сент-Джонстон
38'
И. Эрхахон
82'
Л. Эрвин
87'
Д. Обика
22'
С. Мэй (П)
44'
С. Тансер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Миррен - Сент-Джонстон
90'
+3
Желтая карточка
А. Маккэнн
90'
Замена
G. Melamed
️️️️
М. Дэвидсон
ГОЛ! 3:2!
Д. Обика
87'
Замена
J. Morias
️️️️
Л. Эрвин
85'
ГОЛ! 2:2!
Л. Эрвин
82'
75'
Замена
C. Bryson
️️️️
Д. Уотерспун
75'
Замена
C. Hendry
️️️️
С. Мэй
Замена
C. MacPherson
️️️️
М. Фрэйзер
74'
Замена
B. Mason
️️️️
I. Durmus
74'
61'
Замена
Ш. Руни
️️️️
C. Conway
Замена
Д. Обика
️️️️
D. Connolly
61'
Замена
K. McAllister
️️️️
И. Эрхахон
61'
45'
Красная карточка
Д. Керр
44'
ГОЛ! 1:2!
С. Тансер
ГОЛ! 1:1!
И. Эрхахон
38'
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Мэй
Желтая карточка
Д. Шонесси
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
31
Джейк Анвик
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
17
Джейми МакГрат
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
21
Dylan Connolly
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
6
Джейсон Керр
ЦП
7
Craig Conway
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
3
Brandon Mason
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
0
L. Craig
ЦП
7
Craig Bryson
ЦП
28
Alexander Ferguson
ЦФ
18
Guy Melamed
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
4-4-2
31
Анвик
5
Шонесси
15
2
Тейт
22
Фрэйзер
31
Дойл-Хейз
17
МакГрат
11
21
Эрхахон
94
Эрвин
21
4-4-2
28
Кларк
20
МакНамара
17
Тансер
5
МакКарт
4
Гордон
8
Маккэнн
10
Уотерспун
6
Керр
8
Дэвидсон
17
Мэй
7
11
3
3
11
22
Фрэйзер
8
8
22
Фрэйзер
21
Эрхахон
7
7
21
Эрхахон
94
Эрвин
26
26
94
Эрвин
21
9
Обика
9
Обика
21
8
Дэвидсон
18
18
8
Дэвидсон
7
26
Руни
26
Руни
7
10
Уотерспун
7
7
10
Уотерспун
17
Мэй
14
14
17
Мэй
Остались в запасе
Сент-Миррен
Сент-Джонстон
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
36
Dean Lyness
ВР
16
Sam Foley
ЦП
Главный тренер
Стивен Робинсон
28
Alexander Ferguson
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
20
Крис Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
36
Dean Lyness
ВР
16
Sam Foley
ЦП
Остались в запасе
28
Alexander Ferguson
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
20
Крис Кейн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Сент-Миррен - Сент-Джонстон
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Миррен Парк
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