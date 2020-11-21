Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Сент-Миррен
Ливингстон - Сент-Миррен: обзор матча 21 ноября 2020
Ливингстон
21.11.2020, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Миррен
56'
Д. Дойл-Хейз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливингстон - Сент-Миррен
90'
+2
Замена
C. MacPherson
️️️️
Д. МакГрат
82'
Замена
Л. Эрвин
️️️️
Д. Обика
79'
Замена
K. McAllister
️️️️
D. Connolly
Замена
J. Mullin
️️️️
S. Lawson
74'
Замена
M. Poplatnik
️️️️
С. Питтман
74'
Замена
J. Serrano
️️️️
C. Sibbald
64'
56'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дойл-Хейз
26'
Желтая карточка
Д. МакГрат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
1
Макс Стриек
ВР
5
Jon Guthrie
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
8
Джейсон Холт
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
6
Marvin Bartley
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Сент-Миррен
31
Джейк Анвик
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
21
Итан Эрхахон
ЦП
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
17
Джейми МакГрат
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
3
Brandon Mason
ЦФ
21
Dylan Connolly
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Ливингстон
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
28
Scott Robinson
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
12
Julien Serrano
ЦФ
40
Gary Maley
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
6
Натан Шерон
ОП
8
Райан Флинн
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
9
Kristian Dennis
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
4-4-1-1
1
Стриек
5
3
Браун
33
10
8
Холт
6
8
Питтман
2
Девлин
14
Форрест
9
3-4-3
31
Анвик
2
Тейт
15
22
Фрэйзер
31
Дойл-Хейз
17
МакГрат
16
21
Эрхахон
9
Обика
21
3
10
12
12
10
8
Питтман
99
99
8
Питтман
33
14
14
33
17
МакГрат
8
8
17
МакГрат
9
Обика
94
Эрвин
94
Эрвин
9
Обика
21
7
7
21
Остались в запасе
Ливингстон
Сент-Миррен
40
Gary Maley
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
28
Scott Robinson
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
9
Kristian Dennis
ЦФ
6
Натан Шерон
ОП
8
Райан Флинн
ЦП
36
Dean Lyness
ВР
11
Ilkay Durmus
ЦП
26
Junior Morias
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
40
Gary Maley
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
28
Scott Robinson
ЦП
Остались в запасе
9
Kristian Dennis
ЦФ
6
Натан Шерон
ОП
8
Райан Флинн
ЦП
36
Dean Lyness
ВР
11
Ilkay Durmus
ЦП
26
Junior Morias
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Ливингстон - Сент-Миррен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
Новости команд
Все
Ливингстон
Сент-Миррен
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+