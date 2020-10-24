Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Данди Юнайтед
Сент-Джонстон - Данди Юнайтед: обзор матча 24 октября 2020
Сент-Джонстон
24.10.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Данди Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Джонстон - Данди Юнайтед
Замена
А. Маккэнн
️️️️
C. Bryson
90'
Замена
M. O'Halloran
️️️️
C. Conway
86'
Замена
C. Hendry
️️️️
С. Мэй
65'
31'
Желтая карточка
D. Powers
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
6
Джейсон Керр
ЦП
7
Craig Bryson
ЦП
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
7
Craig Conway
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Данди Юнайтед
31
Бенжамин Зигрист
ВР
6
Марк Коннолли
ЦЗ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
6
Иан Харкс
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
36
M. McNulty
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
0
L. Craig
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
17
Michael O'Halloran
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
Данди Юнайтед
15
Льюис Нилсон
ПЗ
36
Darren Watson
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
37
Adam Hutchinson
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
16
Adam King
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
4-4-2
28
Кларк
4
Гордон
5
МакКарт
17
Тансер
20
МакНамара
10
Уотерспун
7
8
Дэвидсон
6
Керр
17
Мэй
7
2-2-5
31
Зигрист
6
Коннолли
25
Эдвардс
6
Харкс
8
6
7
Шенклэнд
10
Кларк
3
4
7
8
Маккэнн
8
Маккэнн
7
7
17
17
7
17
Мэй
14
14
17
Мэй
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Данди Юнайтед
26
Шон Руни
ПЗ
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
20
Крис Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
36
Darren Watson
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
37
Adam Hutchinson
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
10
P. McMullan
ЦФ
16
Adam King
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
26
Шон Руни
ПЗ
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
20
Крис Кейн
ЦФ
Остались в запасе
36
Darren Watson
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
37
Adam Hutchinson
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
10
P. McMullan
ЦФ
16
Adam King
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Сент-Джонстон - Данди Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
Новости команд
Все
Сент-Джонстон
Данди Юнайтед
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
2025.07.23 11:37
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
2022.08.28 16:14
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
2025.07.23 11:37
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
2022.08.28 16:14
Голкипер «Данди Юнайтед» отразил три пенальти в одном матче
2016.09.11 14:21
8
15-летний голкипер прошел просмотр в «Арсенале»
2015.11.20 07:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+