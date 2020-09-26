Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Килмарнок
Сент-Миррен - Килмарнок: обзор матча 26 сентября 2020
Сент-Миррен
26.09.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Килмарнок
28'
Н. Кабамба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Миррен - Килмарнок
Желтая карточка
C. McCarthy
87'
Желтая карточка
Н. Шерон
84'
Желтая карточка
J. Morias
83'
Замена
K. McAllister
️️️️
И. Эрхахон
82'
72'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
C. Burke
Замена
D. Connolly
️️️️
I. Durmus
60'
Желтая карточка
М. Фрэйзер
56'
Замена
Н. Шерон
️️️️
S. Foley
46'
Замена
Д. Обика
️️️️
Д. МакГрат
46'
Желтая карточка
S. Foley
43'
28'
ГОЛ! 0:1!
Н. Кабамба
Пас отдал
C. Burke
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
31
Джейк Анвик
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
21
Итан Эрхахон
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
17
Джейми МакГрат
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
26
Junior Morias
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Килмарнок
22
Ross Millen
ЦЗ
21
Kirk Broadfoot
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
3
Calum Waters
ЦЗ
8
Gary Dicker
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
29
Chris Burke
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
6
Натан Шерон
ОП
21
Dylan Connolly
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
Килмарнок
12
Aaron McGowan
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
12
Danny Whitehall
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
4-4-2
31
Анвик
5
Шонесси
15
8
22
Фрэйзер
21
Эрхахон
17
МакГрат
11
16
94
Эрвин
26
3-2-3-3
17
Финдлей
3
8
22
21
36
Тшибола
29
4
Пауэр
14
Кабамба
11
Килти
1
11
21
21
11
16
6
Шерон
6
Шерон
16
21
Эрхахон
7
7
21
Эрхахон
17
МакГрат
9
Обика
9
Обика
17
МакГрат
29
7
МакКензи
7
МакКензи
29
Остались в запасе
Сент-Миррен
Килмарнок
27
Петер Урминский
ВР
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
12
Danny Whitehall
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
11
Мич Пайннок
ЛВ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Остались в запасе
12
Danny Whitehall
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
11
Мич Пайннок
ЛВ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Сент-Миррен - Килмарнок
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
Сент-Миррен Парк
Новости команд
Все
Сент-Миррен
Килмарнок
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+