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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Данди Юнайтед
Килмарнок - Данди Юнайтед: обзор матча 29 августа 2020
Килмарнок
29.08.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
4 : 0
Завершен
Данди Юнайтед
30'
Н. Кабамба
45+1'
И. Брофи
79'
Н. Кабамба
86'
Р. МакКензи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Килмарнок - Данди Юнайтед
ГОЛ! 4:0!
Р. МакКензи
Пас отдал
Г. Килти
86'
Замена
М. Пайннок
️️️️
C. Burke
84'
Замена
B. Haunstrup
️️️️
C. Waters
84'
Замена
Y. Mulumbu
️️️️
А. Тшибола
84'
ГОЛ! 3:0!
Н. Кабамба
79'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
И. Брофи
77'
Желтая карточка
Н. Кабамба
65'
46'
Замена
L. Appere
️️️️
P. Pawlett
ГОЛ! 2:0!
И. Брофи
Пас отдал
Г. Килти
45'
+1
Желтая карточка
Z. Ibsen Rossi
44'
ГОЛ! 1:0!
Н. Кабамба
Пас отдал
C. Waters
30'
Замена
C. Dikamona
️️️️
С. Финдлей
29'
25'
Желтая карточка
К. Батчер
Желтая карточка
А. Тшибола
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
21
Kirk Broadfoot
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
3
Calum Waters
ЦЗ
8
Gary Dicker
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
29
Chris Burke
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
1
Danny Rogers
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Данди Юнайтед
31
Бенжамин Зигрист
ВР
6
Марк Коннолли
ЦЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
66
Калум Батчер
ОП
6
Иан Харкс
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
10
Ники Кларк
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Килмарнок
12
Aaron McGowan
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
13
Colin Doyle
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
Данди Юнайтед
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
4-2-5
21
3
8
17
Финдлей
36
Тшибола
29
1
11
Килти
14
Кабамба
27
Брофи
4
2-1-2-5
31
Зигрист
15
Нилсон
6
Коннолли
66
Батчер
6
Харкс
8
10
Кларк
6
3
8
23
17
Финдлей
28
28
17
Финдлей
3
20
20
3
29
11
Пайннок
11
Пайннок
29
36
Тшибола
21
21
36
Тшибола
27
Брофи
7
МакКензи
7
МакКензи
27
Брофи
8
9
9
8
Остались в запасе
Килмарнок
Данди Юнайтед
13
Colin Doyle
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
Главный тренер
Ли Кларк
19
Deniz Mehmet
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
2
Kieran Freeman
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
13
Colin Doyle
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
Остались в запасе
19
Deniz Mehmet
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
2
Kieran Freeman
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Килмарнок - Данди Юнайтед
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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