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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Сент-Миррен
Сент-Джонстон - Сент-Миррен: обзор матча 29 августа 2020
Сент-Джонстон
29.08.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Миррен
72'
С. Мэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Джонстон - Сент-Миррен
Замена
К. Кейн
️️️️
C. Conway
90'
+1
89'
Замена
Л. Джеймисон
️️️️
Н. Шерон
Замена
М. Дэвидсон
️️️️
C. Hendry
83'
ГОЛ! 1:0!
С. Мэй
72'
Замена
С. Мэй
️️️️
M. O'Halloran
67'
66'
Желтая карточка
C. MacPherson
50'
Замена
K. Dennis
️️️️
М. Фрэйзер
46'
Замена
D. Connolly
️️️️
Д. Обика
38'
Замена
C. MacPherson
️️️️
K. McAllister
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
6
Джейсон Керр
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
7
Craig Conway
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Сент-Миррен
31
Джейк Анвик
ВР
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
6
Натан Шерон
ОП
17
Джейми МакГрат
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
9
Джонатан Обика
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Сент-Джонстон
2
Wallace Duffy
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
19
Isaac Olaofe
ЦФ
20
Ross Sinclair
ЦФ
33
John Robertson
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
21
Итан Эрхахон
ЦП
35
Joshua Jack
ЦФ
15
Jack Baird
ЦФ
21
Dylan Connolly
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
4-3-3
12
4
Гордон
5
МакКарт
17
Тансер
20
МакНамара
6
Керр
8
Маккэнн
10
Уотерспун
14
17
7
3-1-3-3
31
Анвик
22
Фрэйзер
15
2
Тейт
6
Шерон
17
МакГрат
16
11
7
26
9
Обика
14
8
Дэвидсон
8
Дэвидсон
14
7
20
Кейн
20
Кейн
7
17
17
Мэй
17
Мэй
17
9
Обика
21
21
9
Обика
22
Фрэйзер
9
9
22
Фрэйзер
6
Шерон
22
Джеймисон
22
Джеймисон
6
Шерон
7
8
8
7
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Сент-Миррен
19
Isaac Olaofe
ЦФ
20
Ross Sinclair
ЦФ
26
Шон Руни
ПЗ
33
John Robertson
ЦФ
2
Wallace Duffy
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
Главный тренер
Томми Райт
35
Joshua Jack
ЦФ
15
Jack Baird
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦП
17
Jay Henderson
ЦФ
36
Dean Lyness
ВР
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
19
Isaac Olaofe
ЦФ
20
Ross Sinclair
ЦФ
26
Шон Руни
ПЗ
33
John Robertson
ЦФ
2
Wallace Duffy
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
Остались в запасе
35
Joshua Jack
ЦФ
15
Jack Baird
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦП
17
Jay Henderson
ЦФ
36
Dean Lyness
ВР
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Сент-Джонстон - Сент-Миррен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
Новости команд
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2018.06.02 19:25
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2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
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2018.06.02 19:25
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