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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Селтик
Данди Юнайтед - Селтик: обзор матча 22 августа 2020
Данди Юнайтед
22.08.2020, суббота, 19:30
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Селтик
83'
А. Айети
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди Юнайтед - Селтик
86'
Замена
П. Климала
️️️️
О. Эдуард
84'
Желтая карточка
С. Браун
83'
ГОЛ! 0:1!
А. Айети
Желтая карточка
К. Батчер
80'
Замена
️️️️
L. Bolton
74'
Замена
️️️️
Н. Кларк
74'
74'
Замена
А. Айети
️️️️
О. Нтчам
74'
Замена
К. Айер
️️️️
Г. Тэйлор
Замена
A. Spörle
️️️️
L. Chalmers
65'
62'
Замена
Д. Форрест
️️️️
М. Эльюнусси
26'
Желтая карточка
К. МакГрегор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
31
Бенжамин Зигрист
ВР
6
Марк Коннолли
ЦЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
66
Калум Батчер
ОП
6
Иан Харкс
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
3
Jamie Robson
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
55
Нир Биттон
ОП
8
Скотт Браун
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Райан Кристи
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Данди Юнайтед
21
Declan Glass
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
16
Adam King
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
19
Исмаила Соро
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Патрик Климала
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
2-1-2-5
31
Зигрист
6
Коннолли
15
Нилсон
66
Батчер
6
Харкс
8
23
6
8
10
Кларк
3
3-1-3-2-1
1
Баркас
30
Фримпонг
6
Жульен
32
Тэйлор
55
Биттон
8
Браун
10
Нтчам
42
МакГрегор
10
Кристи
10
Эльюнусси
29
Эдуард
23
3
3
23
29
Эдуард
9
Климала
9
Климала
29
Эдуард
10
Эльюнусси
49
Форрест
49
Форрест
10
Эльюнусси
32
Тэйлор
20
Айер
20
Айер
32
Тэйлор
10
Нтчам
9
Айети
9
Айети
10
Нтчам
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Селтик
21
Declan Glass
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
16
Adam King
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
19
Исмаила Соро
ЦП
19
Скотт Бэйн
ВР
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
21
Declan Glass
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
16
Adam King
ЦФ
Остались в запасе
19
Исмаила Соро
ЦП
19
Скотт Бэйн
ВР
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Данди Юнайтед - Селтик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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