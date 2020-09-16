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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Селтик
Сент-Миррен - Селтик: обзор матча 16 сентября 2020
Сент-Миррен
16.09.2020, среда, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Селтик
3'
Л. Эрвин
21'
Ш. Даффи
36'
Д. Форрест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Миррен - Селтик
Замена
I. Durmus
️️️️
S. Foley
90'
Желтая карточка
Р. Тейт
86'
Желтая карточка
И. Эрхахон
83'
80'
Замена
Ж. Фримпонг
️️️️
Д. Форрест
80'
Замена
О. Нтчам
️️️️
О. Эдуард
Замена
Д. Обика
️️️️
J. Morias
80'
74'
Пенальти не реализован!
О. Эдуард
66'
Замена
А. Айети
️️️️
П. Климала
Замена
K. McAllister
️️️️
D. Connolly
64'
45'
Желтая карточка
С. Браун
36'
ГОЛ! 1:2!
Д. Форрест
Пас отдал
Р. Кристи
Желтая карточка
М. Фрэйзер
34'
21'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Даффи
Пас отдал
Р. Кристи
ГОЛ! 1:0!
Л. Эрвин
Пас отдал
Д. Шонесси
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
5
Джо Шонесси
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
21
Итан Эрхахон
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
17
Джейми МакГрат
ЦП
1
Zdenek ZlÃ¡mal
ЦФ
21
Dylan Connolly
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Райан Кристи
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Патрик Климала
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
6
Натан Шерон
ОП
11
Ilkay Durmus
ЦП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
55
Нир Биттон
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
4-3-4
5
Шонесси
15
22
Фрэйзер
2
Тейт
21
Эрхахон
16
17
МакГрат
1
26
94
Эрвин
21
4-2-2-2
1
Баркас
25
Даффи
20
Айер
44
Эльхамед
32
Тэйлор
8
Браун
42
МакГрегор
49
Форрест
10
Кристи
29
Эдуард
9
Климала
16
11
11
16
26
9
Обика
9
Обика
26
21
7
7
21
49
Форрест
30
Фримпонг
30
Фримпонг
49
Форрест
29
Эдуард
10
Нтчам
10
Нтчам
29
Эдуард
9
Климала
9
Айети
9
Айети
9
Климала
Остались в запасе
Сент-Миррен
Селтик
6
Натан Шерон
ОП
27
Петер Урминский
ВР
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Робинсон
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
19
Исмаила Соро
ЦП
19
Скотт Бэйн
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
6
Натан Шерон
ОП
27
Петер Урминский
ВР
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
Остались в запасе
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
19
Исмаила Соро
ЦП
19
Скотт Бэйн
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Сент-Миррен - Селтик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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