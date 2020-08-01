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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Ливингстон
Сент-Миррен - Ливингстон: обзор матча 01 августа 2020
Сент-Миррен
01.08.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Ливингстон
30'
Р. Тейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Миррен - Ливингстон
90'
+1
Желтая карточка
E. Ambrose
Желтая карточка
Р. Тейт
90'
83'
Замена
A. Souda
️️️️
A. Taylor-Sinclair
Желтая карточка
C. MacPherson
79'
Замена
И. Снаэр Торвальдссон
️️️️
I. Durmus
76'
68'
Замена
S. Robinson
️️️️
C. Sibbald
Замена
J. Morias
️️️️
K. McAllister
61'
ГОЛ! 1:0!
Р. Тейт
Пас отдал
Д. МакГрат
30'
Желтая карточка
C. McCarthy
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
31
Джейк Анвик
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
17
Джейми МакГрат
ЦП
7
Kyle McAllister
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Ливингстон
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
6
Marvin Bartley
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
36
Dean Lyness
ВР
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
35
Joshua Jack
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
15
Jack Baird
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
Ливингстон
1
Макс Стриек
ВР
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
28
Scott Robinson
ЦП
14
Robbie Crawford
ЦП
39
Carlo Pignatiello
ЦФ
19
Salim Kouider-Aissa
ЦФ
38
Jack Hamilton
ЦФ
20
Aymen Souda
ЦФ
3-2-3-2
31
Анвик
15
2
Тейт
8
22
Фрэйзер
5
Шонесси
16
11
17
МакГрат
9
Обика
7
3-3-3-1-1
0
10
29
5
Фицуотер
2
МакКрори
5
6
8
Питтман
2
Девлин
14
Форрест
13
Дайкс
11
10
Торвальдссон
10
Торвальдссон
11
7
26
26
7
10
28
28
10
29
20
20
29
Остались в запасе
Сент-Миррен
Ливингстон
27
Петер Урминский
ВР
35
Joshua Jack
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦП
15
Jack Baird
ЦФ
36
Dean Lyness
ВР
Главный тренер
Стивен Робинсон
1
Макс Стриек
ВР
17
Скотт Тиффони
ЛВ
39
Carlo Pignatiello
ЦФ
19
Salim Kouider-Aissa
ЦФ
38
Jack Hamilton
ЦФ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
35
Joshua Jack
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦП
15
Jack Baird
ЦФ
36
Dean Lyness
ВР
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
17
Скотт Тиффони
ЛВ
39
Carlo Pignatiello
ЦФ
19
Salim Kouider-Aissa
ЦФ
38
Jack Hamilton
ЦФ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Сент-Миррен - Ливингстон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Сент-Миррен Парк
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