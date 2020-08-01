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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Сент-Джонстон
Данди Юнайтед - Сент-Джонстон: обзор матча 01 августа 2020
Данди Юнайтед
01.08.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Джонстон
6'
Н. Кларк (П)
56'
L. Craig
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди Юнайтед - Сент-Джонстон
Замена
L. Chalmers
️️️️
J. Robson
90'
82'
Желтая карточка
Д. МакНамара
Замена
К. Смит
️️️️
Н. Кларк
76'
74'
Замена
С. Тансер
️️️️
C. Booth
74'
Замена
C. Conway
️️️️
Д. Уотерспун
64'
Замена
С. Мэй
️️️️
C. Hendry
56'
ГОЛ! 1:1!
L. Craig
45'
+1
Вторая желтая
M. O'Halloran
Желтая карточка
J. Robson
43'
14'
Желтая карточка
M. O'Halloran
6'
Желтая карточка
L. Craig
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Кларк
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
31
Бенжамин Зигрист
ВР
6
Марк Коннолли
ЦЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
66
Калум Батчер
ОП
6
Иан Харкс
ЦП
6
Mark Reynolds
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
0
L. Craig
ЦП
6
Джейсон Керр
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
17
Michael O'Halloran
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Данди Юнайтед
8
Luke Bolton
ЦП
23
Logan Chalmers
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
Сент-Джонстон
17
Скотт Тансер
ЦЗ
2
Wallace Duffy
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
20
Ross Sinclair
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
7
Craig Conway
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
2-1-1-5
31
Зигрист
6
Коннолли
15
Нилсон
66
Батчер
6
Харкс
8
7
Шенклэнд
10
Кларк
3
33
4-4-2
12
20
МакНамара
5
МакКарт
4
Гордон
24
0
6
Керр
10
Уотерспун
8
Маккэнн
14
17
3
23
23
3
10
Кларк
17
Смит
17
Смит
10
Кларк
10
Уотерспун
7
7
10
Уотерспун
24
17
Тансер
17
Тансер
24
14
17
Мэй
17
Мэй
14
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Сент-Джонстон
9
Louis Appere
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
8
Luke Bolton
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
20
Ross Sinclair
ЦФ
26
Шон Руни
ПЗ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
2
Wallace Duffy
ЦЗ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
9
Louis Appere
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
8
Luke Bolton
ЦП
Остались в запасе
20
Ross Sinclair
ЦФ
26
Шон Руни
ПЗ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
2
Wallace Duffy
ЦЗ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Данди Юнайтед - Сент-Джонстон
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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Данди Юнайтед
Сент-Джонстон
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