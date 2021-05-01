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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Виллем II
Утрехт - Виллем II: обзор матча 01 мая 2021
Утрехт
01.05.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 31 тур
3 : 2
Завершен
Виллем II
4'
С. ван де Стрек
45+4'
S. van Beek (АГ)
68'
Д. Керк
57'
С. Хольмен
82'
К. Вридт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Виллем II
Желтая карточка
С. Густафсон
90'
+2
85'
Замена
В. Павлидис
️️️️
Д. Саддики
85'
Замена
Л. Селахи
️️️️
М. Трезор
82'
ГОЛ! 3:2!
К. Вридт
Пас отдал
Д. Кен
Замена
A. Dalmau
️️️️
Э. Элиа
71'
Замена
С. Густафсон
️️️️
А. Махер
71'
69'
Замена
J. Peters
️️️️
С. Хольмен
ГОЛ! 3:1!
Д. Керк
Пас отдал
С. ван де Стрек
68'
61'
Замена
М. Келерт
️️️️
W. Spieringhs
Замена
G. Troupee
️️️️
Х. тер Авест
61'
57'
ГОЛ! 2:1!
С. Хольмен
Пас отдал
М. Трезор
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
S. van Beek
45'
+4
37'
Желтая карточка
К. Вридт
34'
Желтая карточка
С. Хольмен
Желтая карточка
А. Махер
33'
Замена
Б. Рамселар
️️️️
О. Буссаид
29'
ГОЛ! 1:0!
С. ван де Стрек
Пас отдал
D. Warmerdam
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Эрик Эльшлегель
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
11
Эльеро Элиа
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Виллем II
49
Арьянет Мурич
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Утрехт
1
Фабиан де Кейзер
ВР
1
Мартен Пас
ВР
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
34
Дави ван ден Берг
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
28
Urby Emanuelson
ЦП
7
Ремко Балк
ПВ
9
Мусса Силла
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
4
Jordens Peters
ЦЗ
18
Линдон Селахи
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
3
Jop van den Avert
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
3-4-1-2
1
Эльшлегель
33
Сент-Джаго
5
тер Авест
31
Бергстрем
11
Элиа
8
ван Овереем
6
Махер
9
Керк
49
Буссаид
22
ван де Стрек
4
2-3-5
49
Мурич
8
Хольмен
17
Кен
17
Саддики
8
Ллонч
7
Наннели
20
11
Вридт
31
Трезор
6
22
5
тер Авест
20
20
5
тер Авест
49
Буссаид
23
Рамселар
23
Рамселар
49
Буссаид
11
Элиа
9
9
11
Элиа
6
Махер
86
Густафсон
86
Густафсон
6
Махер
8
Хольмен
4
4
8
Хольмен
31
Трезор
18
Селахи
18
Селахи
31
Трезор
6
27
Келерт
27
Келерт
6
17
Саддики
14
Павлидис
14
Павлидис
17
Саддики
Остались в запасе
Утрехт
Виллем II
1
Фабиан де Кейзер
ВР
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
34
Дави ван ден Берг
ЦП
7
Ремко Балк
ПВ
9
Мусса Силла
ЦФ
1
Мартен Пас
ВР
28
Urby Emanuelson
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
24
Connor van den Berg
ЦФ
3
Jop van den Avert
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
1
Фабиан де Кейзер
ВР
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
34
Дави ван ден Берг
ЦП
7
Ремко Балк
ПВ
9
Мусса Силла
ЦФ
1
Мартен Пас
ВР
28
Urby Emanuelson
ЦП
Остались в запасе
24
Connor van den Berg
ЦФ
3
Jop van den Avert
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Утрехт - Виллем II
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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