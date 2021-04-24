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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Гронинген
ПСВ - Гронинген: обзор матча 24 апреля 2021
ПСВ
24.04.2021, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 30 тур
1 : 0
Завершен
Гронинген
63'
Э. Захави (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Гронинген
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Д. Мален
90'
+6
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
К. Гакпо
90'
+2
89'
Замена
П. Абрахам
️️️️
М. Эль-Ханкури
Замена
М. Ихаттарен
️️️️
М. Гетце
83'
82'
Замена
Р. Лундквист
️️️️
Т. Суслов
81'
Замена
П. Йостен
️️️️
А. Эль-Мессауди
76'
Желтая карточка
А. Да Крус
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
72'
63'
Желтая карточка
В. Даммерс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Захави
63'
59'
Желтая карточка
М. те Верик
Замена
П. Росарио
️️️️
Н. Виргевер
46'
27'
Замена
А. Да Крус
️️️️
Г. Гудмундссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
27
Марио Гетце
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
14
Дониелл Мален
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
5
Азор Матусива
ОП
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
ПСВ
1
Винсент Мюллер
ВР
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
99
Пер Бротвейт
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
7
Паулос Абрахам
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
4-1-1-2-2
38
Мвого
30
Макс
21
Боскальи
4
Тезе
24
Виргевер
6
Сангаре
24
Дюмфрис
18
Гакпо
27
Гетце
7
Захави
14
Мален
4-3-1-2
22
Падт
6
Итакура
4
Даммерс
23
те Верик
3
Гудмундссон
11
Эль-Мессауди
8
ван Кам
5
Матусива
27
Эль-Ханкури
10
Суслов
14
Ларсен
24
Виргевер
13
Росарио
13
Росарио
24
Виргевер
27
Гетце
52
Ихаттарен
52
Ихаттарен
27
Гетце
18
Гакпо
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
18
Гакпо
14
Мален
11
Вертессен
11
Вертессен
14
Мален
10
Суслов
10
Лундквист
10
Лундквист
10
Суслов
27
Эль-Ханкури
7
Абрахам
7
Абрахам
27
Эль-Ханкури
3
Гудмундссон
9
Да Крус
9
Да Крус
3
Гудмундссон
11
Эль-Мессауди
17
Йостен
17
Йостен
11
Эль-Мессауди
Остались в запасе
ПСВ
Гронинген
1
Винсент Мюллер
ВР
26
Максим Делань
ВР
20
Нони Мадуэке
ПВ
1
Ларс Уннершталь
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
12
Ян де Бор
ВР
99
Пер Бротвейт
ВР
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
1
Винсент Мюллер
ВР
26
Максим Делань
ВР
20
Нони Мадуэке
ПВ
1
Ларс Уннершталь
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Остались в запасе
12
Ян де Бор
ВР
99
Пер Бротвейт
ВР
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча ПСВ - Гронинген
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Филипс
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