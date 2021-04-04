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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - Утрехт
АДО Ден Хааг - Утрехт: обзор матча 04 апреля 2021
АДО Ден Хааг
04.04.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 28 тур
1 : 4
Завершен
Утрехт
72'
Й. Арвейлер
10'
Д. Керк
16'
Й. ван Овереем
43'
О. Буссаид
74'
А. Махер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - Утрехт
82'
Замена
Э. Бергстрем
️️️️
Б. Бенамар
Замена
Х. Фамилья-Кастильо
️️️️
Б. Кемпер
81'
Желтая карточка
К. де Бур
75'
75'
Замена
A. Dalmau
️️️️
Х. тер Авест
75'
Замена
С. Густафсон
️️️️
О. Буссаид
75'
Замена
М. ван дер Маарел
️️️️
Й. ван Овереем
74'
ГОЛ! 1:4!
А. Махер
Пас отдал
Б. Бенамар
ГОЛ! 1:3!
Й. Арвейлер
Пас отдал
М. ван Эвейк
72'
Желтая карточка
M. Vejinović
66'
Замена
P.
️️️️
Б. Адеканье
46'
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
Т. Гомельт
46'
45'
+2
Замена
С. ван де Стрек
️️️️
Б. Рамселар
43'
ГОЛ! 0:3!
О. Буссаид
35'
Замена
М. Силла
️️️️
М. Махи
16'
ГОЛ! 0:2!
Й. ван Овереем
Пас отдал
Х. тер Авест
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Керк
Пас отдал
А. Махер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
50
Мартин Фрайзль
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
19
Томислав Гомельт
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
34
Ксандер Северина
ПВ
7
Cain Seedorf
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
31
Ricardo Kishna
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Утрехт
1
Эрик Эльшлегель
ВР
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
10
Мимун Махи
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
8
Кес де Бур
ЦП
8
Давид Филипп
АП
28
Silvinho Esajas
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
13
Jonathan Mulder
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Мартен Пас
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
3-1-2-4
50
Фрайзль
12
Кемпер
38
Пинас
27
ван Эвейк
19
Гомельт
17
Бесуйен
34
Северина
7
11
Адеканье
31
18
3-5-1-1
1
Эльшлегель
5
Бенамар
5
тер Авест
14
Янссен
10
Махи
8
ван Овереем
9
Керк
23
Рамселар
6
Махер
49
Буссаид
4
12
Кемпер
5
Фамилья-Кастильо
5
Фамилья-Кастильо
12
Кемпер
11
Адеканье
10
10
11
Адеканье
19
Гомельт
9
Арвейлер
9
Арвейлер
19
Гомельт
10
Махи
9
Силла
9
Силла
10
Махи
5
Бенамар
31
Бергстрем
31
Бергстрем
5
Бенамар
8
ван Овереем
2
ван дер Маарел
2
ван дер Маарел
8
ван Овереем
49
Буссаид
86
Густафсон
86
Густафсон
49
Буссаид
23
Рамселар
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
23
Рамселар
5
тер Авест
9
9
5
тер Авест
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
Утрехт
28
Silvinho Esajas
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
13
Jonathan Mulder
ЦФ
8
Кес де Бур
ЦП
8
Давид Филипп
АП
1
Luuk Koopmans
ВР
11
John Goossens
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Мартен Пас
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
28
Silvinho Esajas
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
13
Jonathan Mulder
ЦФ
8
Кес де Бур
ЦП
8
Давид Филипп
АП
1
Luuk Koopmans
ВР
11
John Goossens
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Остались в запасе
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Мартен Пас
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча АДО Ден Хааг - Утрехт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
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