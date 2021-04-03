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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Витесс
Твенте - Витесс: обзор матча 03 апреля 2021
Твенте
03.04.2021, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 28 тур
1 : 2
Завершен
Витесс
20'
Данило (П)
44'
У. Таннан (П)
90+2'
У. Таннан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Витесс
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:2!
У. Таннан
Желтая карточка
Г. Ремерато
88'
88'
Желтая карточка
А. Броя
85'
Замена
П. Вруг
️️️️
Л. Опенда
Замена
И. Абасс
️️️️
Л. Илич
79'
Замена
T. van Leeuwen
️️️️
К. Мениг
71'
Замена
Г. Ремерато
️️️️
Л. Нарсинг
46'
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
У. Таннан
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Данило
20'
Желтая карточка
Д. Думич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
5
Йессе Босх
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
21
Лука Илич
АП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
90
Данило
ЦФ
11
Квинси Мениг
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
Витесс
25
Билал Баязит
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
4-2-1-3
16
Дроммел
24
Эбуехи
4
Думич
3
Пири
24
Остерволде
5
Босх
6
Зерруки
21
Илич
11
Мениг
90
Данило
7
Нарсинг
4-3-1-2
1
Хувен
2
Даса
14
Расмуссен
5
Дехи
32
Виттек
6
Тронстад
23
Базур
22
Беро
6
Таннан
27
Броя
17
Опенда
21
Илич
7
Абасс
7
Абасс
21
Илич
11
Мениг
10
10
11
Мениг
7
Нарсинг
80
Ремерато
80
Ремерато
7
Нарсинг
17
Опенда
8
Вруг
8
Вруг
17
Опенда
Остались в запасе
Твенте
Витесс
11
Дан Ротс
ПВ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
5
Гийс Смал
ЛЗ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
98
Натан Маркело
ПЗ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Главный тренер
Рене Хак
5
Доминик Ороз
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
23
Дан Хейсман
АП
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
11
Дан Ротс
ПВ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
5
Гийс Смал
ЛЗ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
98
Натан Маркело
ПЗ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Остались в запасе
5
Доминик Ороз
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
23
Дан Хейсман
АП
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Твенте - Витесс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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