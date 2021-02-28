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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Фейеноорд
АЗ Алкмаар - Фейеноорд: обзор матча 28 февраля 2021
АЗ Алкмаар
28.02.2021, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 24 тур
4 : 2
Завершен
Фейеноорд
22'
М. Боадю
41'
М. Боадю
64'
М. Боадю
76'
Т. Коопмейнерс (П)
8'
М. Сенеси
25'
Л. Синистерра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Фейеноорд
85'
Замена
Р. Боженик
️️️️
С. Бергейс
83'
Желтая карточка
С. Бергейс
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Т. Коопмейнерс
76'
75'
Желтая карточка
Л. Фер
69'
Желтая карточка
Э. Боттегин
65'
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
Б. Линссен
65'
Замена
Р. Хапс
️️️️
Л. Синистерра
ГОЛ! 3:2!
М. Боадю
Пас отдал
Ф. Мидтсьё
64'
Замена
Й. Свенссон
️️️️
Й. Карлссон
58'
Замена
Д. де Вит
️️️️
Ю. Сугавара
58'
47'
Желтая карточка
Б. Линссен
ГОЛ! 2:2!
М. Боадю
Пас отдал
О. Вейндал
41'
25'
ГОЛ! 1:2!
Л. Синистерра
ГОЛ! 1:1!
М. Боадю
Пас отдал
К. Стенгс
22'
Желтая карточка
Ю. Сугавара
9'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Сенеси
Пас отдал
С. Бергейс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
8
Лерой Фер
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
17
Луис Синистерра
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
АЗ Алкмаар
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Фейеноорд
1
Рамон тен Хов
ВР
22
Ник Марсман
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
10
Марк Димерс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
9
Роберт Боженик
ЦФ
12
Lucas Pratto
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Бизот
5
Вейндал
4
Мартинс-Инди
4
Хацидиакос
28
Сугавара
8
Коопмейнерс
18
Мидтсьё
80
Гюдмюндссон
14
Стенгс
10
Боадю
21
Карлссон
3-2-3-2
1
Бейлов
31
Боттегин
5
Сенеси
3
Маласья
21
Торнстра
8
Фер
6
Кекчю
23
Бергейс
2
Ньивкоп
17
Синистерра
30
Линссен
28
Сугавара
20
де Вит
20
де Вит
28
Сугавара
21
Карлссон
22
Свенссон
22
Свенссон
21
Карлссон
23
Бергейс
9
Боженик
9
Боженик
23
Бергейс
17
Синистерра
5
Хапс
5
Хапс
17
Синистерра
30
Линссен
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
30
Линссен
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Фейеноорд
40
Максим Гуллит
ЦЗ
9
Йелле Дуин
ЦФ
7
Закария Абухляль
ПВ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
12
Lucas Pratto
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
1
Рамон тен Хов
ВР
22
Ник Марсман
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
10
Марк Димерс
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
40
Максим Гуллит
ЦЗ
9
Йелле Дуин
ЦФ
7
Закария Абухляль
ПВ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Остались в запасе
12
Lucas Pratto
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
1
Рамон тен Хов
ВР
22
Ник Марсман
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
10
Марк Димерс
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча АЗ Алкмаар - Фейеноорд
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
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