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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Утрехт
Виллем II - Утрехт: обзор матча 19 февраля 2021
Виллем II
19.02.2021, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 23 тур
0 : 6
Завершен
Утрехт
3'
Х. тер Авест
11'
С. ван де Стрек
19'
С. ван де Стрек
47'
Б. Рамселар
69'
Д. Керк
86'
М. ван дер Маарел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - Утрехт
86'
ГОЛ! 0:6!
М. ван дер Маарел
83'
Замена
U. Emanuelson
️️️️
А. Махер
83'
Замена
Б. Бенамар
️️️️
В. Янссен
83'
Замена
М. Силла
️️️️
О. Буссаид
Замена
R. Zuijderwijk
️️️️
Л. Селахи
83'
Замена
Я. Смайлерс
️️️️
С. Хольмен
83'
Желтая карточка
Л. Селахи
78'
Замена
J. Peters
️️️️
S. van Beek
74'
Замена
Ч. Наннели
️️️️
М. Трезор
74'
69'
ГОЛ! 0:5!
Д. Керк
Пас отдал
М. Махи
66'
Замена
M. Mallahi
️️️️
С. ван де Стрек
66'
Замена
М. ван дер Маарел
️️️️
Х. тер Авест
47'
ГОЛ! 0:4!
Б. Рамселар
Пас отдал
Х. тер Авест
Замена
К. Вридт
️️️️
Г. Саглам
46'
19'
ГОЛ! 0:3!
С. ван де Стрек
Пас отдал
Д. Керк
11'
ГОЛ! 0:2!
С. ван де Стрек
Пас отдал
А. Махер
3'
ГОЛ! 0:1!
Х. тер Авест
Пас отдал
С. ван де Стрек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
49
Арьянет Мурич
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Утрехт
1
Эрик Эльшлегель
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
9
Джирано Керк
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
4
Jordens Peters
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Мартен Пас
ВР
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
10
Мимун Махи
ЦП
28
Urby Emanuelson
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
2
Sylian Mokono
ЦФ
9
Мусса Силла
ЦФ
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
2-2-1-5
49
Мурич
17
Кен
8
Хольмен
27
Келерт
18
Селахи
61
Саглам
22
14
Павлидис
31
Трезор
6
20
3-4-1-2
1
Эльшлегель
33
Сент-Джаго
5
тер Авест
14
Янссен
8
ван Овереем
23
Рамселар
6
Махер
9
Керк
49
Буссаид
22
ван де Стрек
4
8
Хольмен
3
Смайлерс
3
Смайлерс
8
Хольмен
22
4
4
22
18
Селахи
33
33
18
Селахи
31
Трезор
7
Наннели
7
Наннели
31
Трезор
61
Саглам
11
Вридт
11
Вридт
61
Саглам
14
Янссен
5
Бенамар
5
Бенамар
14
Янссен
49
Буссаид
9
Силла
9
Силла
49
Буссаид
22
ван де Стрек
37
37
22
ван де Стрек
5
тер Авест
2
ван дер Маарел
2
ван дер Маарел
5
тер Авест
6
Махер
28
28
6
Махер
Остались в запасе
Виллем II
Утрехт
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
Главный тренер
Юрген Штреппель
10
Мимун Махи
ЦП
1
Тиймен Ниджуис
ВР
2
Sylian Mokono
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
АП
1
Мартен Пас
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
Остались в запасе
10
Мимун Махи
ЦП
1
Тиймен Ниджуис
ВР
2
Sylian Mokono
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
АП
1
Мартен Пас
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Виллем II - Утрехт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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