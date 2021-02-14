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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Твенте
Витесс - Твенте: обзор матча 14 февраля 2021
Витесс
14.02.2021, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 22 тур
0 : 2
Завершен
Твенте
16'
К. Мениг
90+5'
T. van Leeuwen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Твенте
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
T. van Leeuwen
Пас отдал
Г. Смал
90'
+2
Замена
И. Абасс
️️️️
К. Мениг
87'
Замена
М. Хилгерс
️️️️
Л. Нарсинг
Замена
Х. Гонг
️️️️
Р. Базур
82'
Замена
У. Дарфалу
️️️️
А. Броя
66'
Замена
М. Беро
️️️️
С. Тронстад
66'
56'
Желтая карточка
Й. Босх
46'
Замена
Г. Смал
️️️️
Д. Остерволде
Желтая карточка
С. Тронстад
40'
Замена
Д. Хейсман
️️️️
У. Таннан
38'
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Мениг
Пас отдал
Л. Нарсинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
27
Армандо Броя
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
3
Кик Пири
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
5
Йессе Босх
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
90
Данило
ЦФ
11
Квинси Мениг
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
39
Ноа Огайо
ЦФ
27
Idrissa Toure
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
11
Дан Ротс
ПВ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
4-3-1-2
22
Пасвер
32
Виттек
14
Расмуссен
5
Дехи
2
Даса
6
Тронстад
8
Вруг
23
Базур
6
Таннан
17
Опенда
27
Броя
4-3-3
16
Дроммел
24
Остерволде
4
Думич
24
Эбуехи
3
Пири
5
Босх
80
Ремерато
6
Зерруки
11
Мениг
90
Данило
7
Нарсинг
6
Таннан
23
Хейсман
23
Хейсман
6
Таннан
23
Базур
18
Гонг
18
Гонг
23
Базур
6
Тронстад
22
Беро
22
Беро
6
Тронстад
27
Броя
9
Дарфалу
9
Дарфалу
27
Броя
7
Нарсинг
2
Хилгерс
2
Хилгерс
7
Нарсинг
24
Остерволде
5
Смал
5
Смал
24
Остерволде
11
Мениг
7
Абасс
7
Абасс
11
Мениг
Остались в запасе
Витесс
Твенте
39
Ноа Огайо
ЦФ
10
Томас Брунс
ЦП
27
Idrissa Toure
ЦФ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
1
Йерун Хувен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
98
Натан Маркело
ПЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
11
Дан Ротс
ПВ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
39
Ноа Огайо
ЦФ
10
Томас Брунс
ЦП
27
Idrissa Toure
ЦФ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
1
Йерун Хувен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
Остались в запасе
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
98
Натан Маркело
ПЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
11
Дан Ротс
ПВ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Витесс - Твенте
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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