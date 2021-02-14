Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Виллем II
Фейеноорд - Виллем II: обзор матча 14 февраля 2021
Фейеноорд
14.02.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 22 тур
5 : 0
Завершен
Виллем II
45+2'
Й. Торнстра
49'
Б. Линссен
52'
Л. Синистерра
63'
С. Бергейс (П)
83'
О. Кекчю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Виллем II
90'
Желтая карточка
М. Трезор
ГОЛ! 5:0!
О. Кекчю
Пас отдал
С. Бергейс
83'
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
Б. Линссен
79'
Замена
Р. Боженик
️️️️
М. Димерс
79'
74'
Замена
Я. Смайлерс
️️️️
Д. Кен
Замена
Б. Ньивкоп
️️️️
Л. Гертрейда
67'
Замена
О. Кекчю
️️️️
Л. Фер
67'
66'
Замена
J. Peters
️️️️
S. van Beek
ГОЛ с пенальти! 4:0!
С. Бергейс
63'
55'
Замена
М. Трезор
️️️️
М. Келерт
55'
Замена
О. Ромени
️️️️
К. Вридт
ГОЛ! 3:0!
Л. Синистерра
52'
ГОЛ! 2:0!
Б. Линссен
Пас отдал
Й. Торнстра
49'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
Р. Хапс
46'
ГОЛ! 1:0!
Й. Торнстра
Пас отдал
М. Димерс
45'
+2
Желтая карточка
М. Димерс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Виллем II
49
Арьянет Мурич
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
7
Че Наннели
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
10
Кристиан Конте
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
12
Lucas Pratto
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
17
Луис Синистерра
ЦФ
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
4
Jordens Peters
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
24
Connor van den Berg
ЦФ
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
3-4-2-1
1
Бейлов
5
Хапс
31
Боттегин
5
Сенеси
3
Маласья
8
Фер
21
Торнстра
2
Гертрейда
10
Димерс
23
Бергейс
30
Линссен
2-3-5
49
Мурич
8
Хольмен
17
Кен
7
Наннели
18
Селахи
27
Келерт
20
14
Павлидис
11
Вридт
6
22
10
Димерс
9
Боженик
9
Боженик
10
Димерс
2
Гертрейда
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
2
Гертрейда
8
Фер
6
Кекчю
6
Кекчю
8
Фер
30
Линссен
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
30
Линссен
5
Хапс
17
Синистерра
17
Синистерра
5
Хапс
11
Вридт
10
Ромени
10
Ромени
11
Вридт
17
Кен
3
Смайлерс
3
Смайлерс
17
Кен
22
4
4
22
27
Келерт
31
Трезор
31
Трезор
27
Келерт
Остались в запасе
Фейеноорд
Виллем II
10
Кристиан Конте
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
12
Lucas Pratto
ЦФ
22
Ник Марсман
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
Главный тренер
Дик Адвокат
24
Connor van den Berg
ЦФ
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
61
Геркем Саглам
АП
26
Йорн Брондел
ВР
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
10
Кристиан Конте
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
12
Lucas Pratto
ЦФ
22
Ник Марсман
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
Остались в запасе
24
Connor van den Berg
ЦФ
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
61
Геркем Саглам
АП
26
Йорн Брондел
ВР
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Фейеноорд - Виллем II
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
Новости команд
Все
Фейеноорд
Виллем II
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:00
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
10:24
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:00
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
10:24
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Аякс» – «Виллем II»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+