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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Зволле
Гронинген - Зволле: обзор матча 13 февраля 2021
Гронинген
13.02.2021, суббота, 14:00
Голландия. Эредивизие, 22 тур
1 : 0
Завершен
Зволле
16'
Й. Ларсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - Зволле
Замена
В. Даммерс
️️️️
Й. Ларсен
90'
+4
83'
Замена
J. Drost
️️️️
В. Мисиджан
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
Т. Суслов
78'
Замена
П. Абрахам
️️️️
А. Да Крус
78'
71'
Замена
E. Reijnders
️️️️
И. Ферай
63'
Замена
К. Пал
️️️️
М. Саймак
63'
Замена
D. Huiberts
️️️️
Т. Бейтинк
59'
Красная карточка
П. Клемент
51'
Желтая карточка
И. Ферай
Желтая карточка
М. те Верик
48'
ГОЛ! 1:0!
Й. Ларсен
Пас отдал
Г. Гудмундссон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
8
Даниэль ван Кам
ОП
9
Алессио Да Крус
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
10
Томаш Суслов
ЦФ
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Зволле
3
Юта Накаяма
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
6
Мустафа Саймак
ЦП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
99
Пер Бротвейт
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
34
Kian Slor
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
33
Joël van Kaam
ЦФ
Зволле
3
Кеннет Пал
ЛЗ
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
23
Eliano Reijnders
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
4-1-1-2-2
22
Падт
3
Гудмундссон
6
Итакура
5
ван Хинтум
23
те Верик
8
ван Кам
9
Да Крус
27
Эль-Ханкури
10
Лундквист
14
Ларсен
10
Суслов
3-4-1-3
31
ван Вермескеркен
3
Лам
3
Накаяма
6
Саймак
10
Ферай
13
Штридер
24
Клемент
14
Бенсон
29
Бейтинк
1
7
Мисиджан
9
Да Крус
7
Абрахам
7
Абрахам
9
Да Крус
14
Ларсен
4
Даммерс
4
Даммерс
14
Ларсен
10
Суслов
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
10
Суслов
10
Ферай
23
23
10
Ферай
29
Бейтинк
30
30
29
Бейтинк
7
Мисиджан
11
11
7
Мисиджан
6
Саймак
3
Пал
3
Пал
6
Саймак
Остались в запасе
Гронинген
Зволле
12
Ян де Бор
ВР
34
Kian Slor
ЦФ
8
Сэм Шрек
ЦП
33
Joël van Kaam
ЦФ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
99
Пер Бротвейт
ВР
Главный тренер
Эрнест Фабер
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ОП
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
12
Ян де Бор
ВР
34
Kian Slor
ЦФ
8
Сэм Шрек
ЦП
33
Joël van Kaam
ЦФ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
99
Пер Бротвейт
ВР
Остались в запасе
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ОП
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Гронинген - Зволле
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
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