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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - АЗ Алкмаар
Фейеноорд - АЗ Алкмаар: обзор матча 24 января 2021
Фейеноорд
24.01.2021, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 18 тур
2 : 3
Завершен
АЗ Алкмаар
32'
Н. Йоргенсен
58'
М. Димерс
10'
Й. Карлссон
47'
М. Боадю
70'
М. Боадю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - АЗ Алкмаар
Желтая карточка
Л. Синистерра
90'
+7
90'
+6
Пенальти не реализован!
Т. Коопмейнерс
90'
+2
Замена
Т. Летшерт
️️️️
Ф. Мидтсьё
81'
Замена
️️️️
Й. Карлссон
Замена
L. Pratto
️️️️
М. Димерс
76'
70'
ГОЛ! 2:3!
М. Боадю
Пас отдал
К. Стенгс
Замена
Б. Линссен
️️️️
Н. Йоргенсен
64'
ГОЛ! 2:2!
М. Димерс
58'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
Р. Хапс
56'
47'
ГОЛ! 1:2!
М. Боадю
Пас отдал
Ф. Мидтсьё
ГОЛ! 1:1!
Н. Йоргенсен
32'
10'
ГОЛ! 0:1!
Й. Карлссон
Пас отдал
А. Гюдмюндссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Фейеноорд
1
Тейн Трост
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
12
Lucas Pratto
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
17
Луис Синистерра
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
1
Mees Bakker
ЦФ
3-4-2-1
22
Марсман
5
Хапс
5
Сенеси
25
Спайич
3
Маласья
8
Фер
21
Торнстра
2
Гертрейда
23
Бергейс
10
Димерс
14
Йоргенсен
4-1-1-2-2
40
Бизот
4
Мартинс-Инди
4
Хацидиакос
28
Сугавара
5
Вейндал
8
Коопмейнерс
18
Мидтсьё
80
Гюдмюндссон
14
Стенгс
10
Боадю
21
Карлссон
10
Димерс
12
12
10
Димерс
14
Йоргенсен
30
Линссен
30
Линссен
14
Йоргенсен
5
Хапс
17
Синистерра
17
Синистерра
5
Хапс
18
Мидтсьё
5
Летшерт
5
Летшерт
18
Мидтсьё
Остались в запасе
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
9
Роберт Боженик
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
1
Тейн Трост
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
59
Йорди Верманн
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
40
Максим Гуллит
ЦЗ
1
Mees Bakker
ЦФ
12
Хоби Верхюлст
ВР
26
Хэкон Эвьен
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
9
Роберт Боженик
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
1
Тейн Трост
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
59
Йорди Верманн
ЦФ
Остались в запасе
40
Максим Гуллит
ЦЗ
1
Mees Bakker
ЦФ
12
Хоби Верхюлст
ВР
26
Хэкон Эвьен
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Фейеноорд - АЗ Алкмаар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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