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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Фортуна
Зволле - Фортуна: обзор матча 16 января 2021
Зволле
16.01.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 17 тур
0 : 2
Завершен
Фортуна
57'
З. Флемминг
89'
М. Сентьенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - Фортуна
89'
ГОЛ! 0:2!
М. Сентьенс
Пас отдал
С. Полтер
87'
Замена
C. Essers
️️️️
М. Тирпа
Замена
R. Ghoochannejhad
️️️️
С. ван Вермескеркен
85'
Замена
К. Леманс
️️️️
Р. Штридер
78'
76'
Замена
J. Smeets
️️️️
Л. Семеду
74'
Замена
Л. Рота
️️️️
Д. Кокс
74'
Замена
М. Сентьенс
️️️️
З. Флемминг
Замена
В. Мисиджан
️️️️
E. Reijnders
61'
Замена
И. Ферай
️️️️
D. Huiberts
61'
Замена
Ю. Накаяма
️️️️
С. Керстен
61'
57'
ГОЛ! 0:1!
З. Флемминг
Пас отдал
С. Полтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
2
Bram Van Polen
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
7
Лисандру Семеду
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Зволле
3
Юта Накаяма
ЦЗ
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
8
Клинт Леманс
ЦП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Фортуна
55
Алексей Кошелев
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
77
Аднан Угур
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
20
Arian Kastrati
ЦФ
17
Djibril Dianessy
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
25
Jorrit Smeets
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
4-2-4
16
Цеттерер
3
Пал
4
Керстен
3
Лам
31
ван Вермескеркен
24
Клемент
13
Штридер
2
29
ван Дуйнен
23
30
4-2-2-2
1
ван Ош
4
Анга
38
4
Янссен
27
Кокс
5
Теки
25
Тирпа
9
Флемминг
7
Ханссон
91
Полтер
7
Семеду
4
Керстен
3
Накаяма
3
Накаяма
4
Керстен
31
ван Вермескеркен
8
8
31
ван Вермескеркен
23
7
Мисиджан
7
Мисиджан
23
13
Штридер
8
Леманс
8
Леманс
13
Штридер
30
10
Ферай
10
Ферай
30
7
Семеду
25
25
7
Семеду
27
Кокс
12
Рота
12
Рота
27
Кокс
25
Тирпа
12
12
25
Тирпа
9
Флемминг
20
Сентьенс
20
Сентьенс
9
Флемминг
Остались в запасе
Зволле
Фортуна
11
Jesper Drost
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ОП
21
Samir Lagsir
ЦФ
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
20
Arian Kastrati
ЦФ
17
Djibril Dianessy
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦП
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
55
Алексей Кошелев
ВР
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
11
Jesper Drost
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ОП
21
Samir Lagsir
ЦФ
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Остались в запасе
20
Arian Kastrati
ЦФ
17
Djibril Dianessy
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦП
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
55
Алексей Кошелев
ВР
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Зволле - Фортуна
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
MAC3ПАРК
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24 октября
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