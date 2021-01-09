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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - АЗ Алкмаар
Зволле - АЗ Алкмаар: обзор матча 09 января 2021
Зволле
09.01.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 15 тур
1 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
9'
П. Клемент
67'
Ф. Мидтсьё
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - АЗ Алкмаар
85'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
Й. Карлссон
Замена
К. Леманс
️️️️
П. Клемент
82'
Желтая карточка
С. Керстен
80'
Замена
J. Drost
️️️️
D. Huiberts
74'
67'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мидтсьё
60'
Замена
З. Абухляль
️️️️
Б. Мартинс-Инди
Замена
Т. Лам
️️️️
М. Саймак
60'
Замена
Ю. Накаяма
️️️️
Р. Штридер
46'
ГОЛ! 1:0!
П. Клемент
Пас отдал
E. Reijnders
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
6
Мустафа Саймак
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
2
Bram Van Polen
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Зволле
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
20
Томас ван дер Белт
ОП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
7
Закария Абухляль
ПВ
1
Mees Bakker
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
3-3-4
16
Цеттерер
3
Пал
4
Керстен
31
ван Вермескеркен
24
Клемент
6
Саймак
13
Штридер
2
29
ван Дуйнен
23
30
4-1-2-1-2
40
Бизот
28
Сугавара
4
Хацидиакос
4
Мартинс-Инди
5
Вейндал
8
Коопмейнерс
18
Мидтсьё
14
Рейндерс
14
Стенгс
10
Боадю
21
Карлссон
13
Штридер
3
Накаяма
3
Накаяма
13
Штридер
30
11
11
30
6
Саймак
3
Лам
3
Лам
6
Саймак
24
Клемент
8
Леманс
8
Леманс
24
Клемент
4
Мартинс-Инди
7
Абухляль
7
Абухляль
4
Мартинс-Инди
21
Карлссон
9
Дрейф
9
Дрейф
21
Карлссон
Остались в запасе
Зволле
АЗ Алкмаар
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
21
Samir Lagsir
ЦФ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
40
Максим Гуллит
ЦЗ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
1
Mees Bakker
ЦФ
12
Хоби Верхюлст
ВР
26
Хэкон Эвьен
ЦП
12
Рон Влаар
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
21
Samir Lagsir
ЦФ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
Остались в запасе
40
Максим Гуллит
ЦЗ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
1
Mees Bakker
ЦФ
12
Хоби Верхюлст
ВР
26
Хэкон Эвьен
ЦП
12
Рон Влаар
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Зволле - АЗ Алкмаар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
MAC3ПАРК
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