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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Фейеноорд
Виллем II - Фейеноорд: обзор матча 04 октября 2020
Виллем II
04.10.2020, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 4 тур
1 : 4
Завершен
Фейеноорд
13'
В. Павлидис
22'
Р. Хапс
48'
Б. Линссен
56'
С. Бергейс
77'
С. Бергейс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - Фейеноорд
88'
Желтая карточка
У. Спайич
87'
Замена
Т. Маласья
️️️️
Р. Хапс
81'
Замена
Р. Боженик
️️️️
Б. Линссен
81'
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
М. Димерс
78'
Замена
О. Кекчю
️️️️
Ж. Карлос Тейшейра
77'
ГОЛ! 1:4!
С. Бергейс
Замена
О. Ромени
️️️️
Д. Йебоа
62'
56'
ГОЛ! 1:3!
С. Бергейс
Пас отдал
Ж. Карлос Тейшейра
Замена
М. Келерт
️️️️
Д. Саддики
54'
48'
ГОЛ! 1:2!
Б. Линссен
22'
ГОЛ! 1:1!
Р. Хапс
Пас отдал
Ж. Карлос Тейшейра
ГОЛ! 1:0!
В. Павлидис
Пас отдал
С. Хольмен
13'
Желтая карточка
J. Peters
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
87
Роббин Рюйтер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
4
Jordens Peters
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
48
Vincent Schippers
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
8
Лерой Фер
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
3
Jop van den Avert
ЦФ
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
Фейеноорд
1
Рамон тен Хов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Оркун Кекчю
ЦП
9
Роберт Боженик
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
3-2-1-4
87
Рюйтер
17
Кен
4
8
Хольмен
17
Саддики
8
Ллонч
61
Саглам
48
31
Трезор
10
Йебоа
14
Павлидис
3-2-3-1-1
1
Бейлов
25
Спайич
5
Сенеси
5
Хапс
21
Торнстра
8
Фер
10
Димерс
2
Ньивкоп
23
Бергейс
10
Тейшейра
30
Линссен
10
Йебоа
10
Ромени
10
Ромени
10
Йебоа
17
Саддики
27
Келерт
27
Келерт
17
Саддики
30
Линссен
9
Боженик
9
Боженик
30
Линссен
5
Хапс
3
Маласья
3
Маласья
5
Хапс
10
Тейшейра
6
Кекчю
6
Кекчю
10
Тейшейра
10
Димерс
7
Нарсинг
7
Нарсинг
10
Димерс
Остались в запасе
Виллем II
Фейеноорд
24
Connor van den Berg
ЦФ
3
Jop van den Avert
ЦФ
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Штреппель
1
Рамон тен Хов
ВР
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
24
Connor van den Berg
ЦФ
3
Jop van den Avert
ЦФ
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
Остались в запасе
1
Рамон тен Хов
ВР
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Виллем II - Фейеноорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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