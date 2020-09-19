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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Зволле
АЗ Алкмаар - Зволле: обзор матча 19 сентября 2020
АЗ Алкмаар
19.09.2020, суббота, 17:30
Голландия. Эредивизие, 2 тур
1 : 1
Завершен
Зволле
68'
М. Боадю
38'
К. Леманс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Зволле
90'
+5
Желтая карточка
Ю. Накаяма
83'
Красная карточка
Т. Лам
76'
Замена
И. Ферай
️️️️
J. Drost
76'
Замена
Ю. Накаяма
️️️️
D. Huiberts
74'
Желтая карточка
Т. Лам
71'
Желтая карточка
B. Van Polen
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
П. Хацидиакос
69'
ГОЛ! 1:1!
М. Боадю
68'
Замена
Т. Рейндерс
️️️️
А. Гюдмюндссон
63'
58'
Замена
М. Саймак
️️️️
К. Леманс
40'
Желтая карточка
D. Huiberts
38'
ГОЛ! 0:1!
К. Леманс
Пас отдал
J. Drost
Красная карточка
К. Стенгс
17'
9'
Желтая карточка
М. ван Дуйнен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Зволле
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
8
Клинт Леманс
ЦП
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
АЗ Алкмаар
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Зволле
3
Юта Накаяма
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
6
Мустафа Саймак
ЦП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
47
Destan Bajselmani
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
34
Jarno Westerman
ЦФ
3-1-3-2-1
40
Бизот
5
Вейндал
5
Летшерт
4
Хацидиакос
8
Коопмейнерс
22
Свенссон
18
Мидтсьё
20
де Вит
14
Стенгс
80
Гюдмюндссон
10
Боадю
4-1-5
16
Цеттерер
31
ван Вермескеркен
4
Керстен
3
Лам
3
Пал
8
Леманс
8
2
30
11
29
ван Дуйнен
80
Гюдмюндссон
14
Рейндерс
14
Рейндерс
80
Гюдмюндссон
4
Хацидиакос
9
Дрейф
9
Дрейф
4
Хацидиакос
30
3
Накаяма
3
Накаяма
30
8
Леманс
6
Саймак
6
Саймак
8
Леманс
11
10
Ферай
10
Ферай
11
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Зволле
7
Закария Абухляль
ПВ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
Главный тренер
Арне Слот
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
47
Destan Bajselmani
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
23
Eliano Reijnders
ЦФ
34
Jarno Westerman
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
7
Закария Абухляль
ПВ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
Остались в запасе
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
47
Destan Bajselmani
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
23
Eliano Reijnders
ЦФ
34
Jarno Westerman
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча АЗ Алкмаар - Зволле
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
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